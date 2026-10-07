Lionel Messi le dijo adiós a la Selección Argentina de la manera que tantas veces hizo feliz a un país: con un gol, una victoria y el Monumental rendido a sus pies. Pero esta vez hubo lágrimas, abrazos y una despedida que marcó el final de más de dos décadas vistiendo la camiseta albiceleste. "Estoy orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes", expresó el capitán en una noche que quedará en la memoria de millones de argentinos.

El 3-0 frente a Benín fue mucho más que un resultado. Fue el último partido de Messi con la Selección y también el escenario de su último gol. A los 25 minutos del segundo tiempo, el 10 convirtió de penal, con un remate alto que desató una nueva ovación. Una última celebración con la camiseta que defendió durante más de 20 años y con la que alcanzó la gloria mundial.

"No me quiero ir de acá"

Después del encuentro llegó el momento más difícil. Frente a los hinchas, Messi tomó la palabra y reconoció lo que significaba despedirse de la camiseta argentina.

"Es difícil decir algo hoy. Hay muchas emociones, se me cruzan muchas cosas. Obviamente, lo primero que pienso es en mi viejo. No me queda más que agradecer", comenzó.

El capitán recordó que su camino no siempre estuvo acompañado por triunfos y que, incluso en los momentos más duros, nunca abandonó su deseo de representar al país.

"Fue un orgullo muy grande para mí defender esta camiseta durante todo este tiempo, más de 20 años. Incluso en los peores momentos que hemos pasado y que me tocó vivir, nunca dejé de luchar, de pelear, de dar el máximo, de querer estar siempre", expresó.

Y dejó una de las confesiones más conmovedoras: "El no venir más va a ser un dolor muy grande. Les juro que me gustaría venir toda la vida, porque jugar en la Selección Argentina es lo más lindo que te puede pasar".

El orgullo de haber cumplido el sueño

La despedida también tuvo otro protagonista especial. Nicolás Otamendi convirtió el primer gol y luego dejó la cancha entre aplausos y abrazos, cerrando también su etapa con la Selección.

Messi agradeció especialmente a sus compañeros, aquellos con los que atravesó frustraciones antes de conquistar los títulos que tanto había buscado.

"Me hicieron cumplir el sueño de chiquito, me hicieron ser campeón del mundo, campeón de América, de la Finalissima y todo lo que conseguimos", recordó.

También evocó el recibimiento que tuvo Argentina después de ganar el Mundial de Qatar 2022. "Lo que viví ese día no se me va a olvidar nunca más. Fue lo más lindo que me pasó, fue hermoso. Hasta el día de hoy veo videos y me emociono", confesó.

Pero aquella felicidad contrastaba con el presente: "Hoy, nuevamente acá, seguramente me toca vivir el día más triste de mi carrera, que es cuando le digo adiós a la Selección, adiós a todos ustedes".

Un adiós que quedará para siempre

Messi jugó hasta el final. Todavía buscó otro gol, pero el arquero y el palo se lo impidieron. También tuvo un último tiro libre que terminó por encima del travesaño. Después llegó el pitazo final y los homenajes continuaron en el Monumental.

El capitán reconoció que no quería abandonar ese lugar que tantas alegrías le había dado. "La verdad es que estoy hablando más que nunca. No me quiero ir de acá, no quiero dejar la cancha", confesó.

También aseguró que continuará acompañando al equipo, aunque ahora desde el lugar de los hinchas.

"Voy a extrañar defender los colores de la Selección, pero ahora voy a estar de ese lado, con todos ustedes, bancando a todos estos chicos y a todos los que vengan", prometió.

Su último mensaje fue una declaración de amor por la camiseta y por el país al que representó durante más de dos décadas.

"Solo quiero decirles que los quiero, que los voy a extrañar y que soy un agradecido a Dios por ser argentino. Estoy orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes".

Messi se despidió con un gol y una victoria, pero también con algo que ningún resultado puede medir: el cariño de un país que lo acompañó hasta el final.

"Muchas gracias. Los quiero", fueron sus últimas palabras.