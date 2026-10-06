El adolescente de 14 años que murió durante la mañana de este martes 6 de octubre tras desplomarse en plena vía pública en Capital no presentaba signos de violencia, según los primeros datos surgidos de la investigación. Ahora, la Justicia espera el resultado de la autopsia para establecer con precisión la causa del fallecimiento.

El joven, identificado por sus iniciales como J.S.F.G., cayó al pavimento mientras se encontraba en inmediaciones de Villa Dorrego, en Concepción. En un primer momento no pudo ser identificado debido a que no llevaba documentación entre sus pertenencias.

Tras la intervención de las autoridades y las primeras pericias sobre el cuerpo, los investigadores determinaron que no había lesiones compatibles con un ataque o episodio violento.

El único indicio visible era un corte en la ceja izquierda que, de acuerdo con la hipótesis inicial, se habría producido por el impacto contra el suelo al momento de desplomarse.

Posteriormente, un familiar se presentó ante las autoridades y permitió confirmar la identidad del adolescente.

La investigación quedó en manos de la UFI Delitos Especiales, que dispuso la realización de la autopsia. Hasta el momento se analiza la posibilidad de que el joven haya sufrido una afección de salud repentina, aunque será el examen forense el que determine oficialmente qué provocó su muerte.