El Aeroclub San Juan prepara una nueva edición de Puertas Abiertas para este domingo 11 de octubre, con una propuesta que busca acercar a los sanjuaninos a las actividades aeronáuticas y, al mismo tiempo, ofrecer una jornada para disfrutar en familia.

Jeremías Quijano explicó que durante el evento habrá vuelos de bautismo, saltos de paracaidismo, vuelos de planeador, aeromodelismo y maquetismo.

“En el evento de Puertas Abiertas que tenemos el 11 de octubre van a ver vuelo de bautismo, salto de paracaidismo, lo que es actividad aérea”, contó.

Los vuelos de bautismo más solicitados tienen una duración aproximada de 30 minutos y recorren distintos paisajes de San Juan.

“Son vuelos turísticos por la ciudad, donde salimos acá del Aeroclub, recorremos lo que es más que nada la parte de Zonda, tenemos vista de los diques, del dique Punta Negra y del dique de Ullum”, explicó Quijano.

Jeremías Quijano y Julieta Nardi, organizadores de la actividad. (Foto DIARIO HUARPE)

Feria, gastronomía y un atardecer especial

La propuesta también tendrá actividades en tierra. Julieta Nardi contó que habrá una feria con entre 60 y 70 emprendedores, un patio de comidas y un espacio de juegos para los más chicos. Además, desde las 19 habrá un sunset con música de DJ.

“Tenemos un sunset muy lindo con música DJ para que la gente disfrute un atardecer distinto, ya que nuestra vista es bastante única”, señaló Nardi.

La entrada será libre y gratuita. Quienes quieran estacionar dentro del predio deberán abonar $3.000 y recibirán un voucher con un número para participar de sorteos.

“Tenemos aproximadamente unos 50 premios”, indicó Nardi, entre ellos vuelos de bautismo de avión y planeador, además de productos donados por los feriantes.

También habrá propuestas para quienes sueñan con volar

Durante la jornada funcionará un stand informativo sobre las distintas alternativas de formación que ofrece el Aeroclub, entre ellas piloto privado, paracaidismo y piloto de planeador.

También se brindará información sobre la temporada 2026-2027 del camping con piletas y las opciones para asociarse.

Para quienes quieran probar la experiencia, habrá saltos de muestra y venta de saltos tándem con una promoción de hasta seis cuotas. También se ofrecerán vuelos de bautismo en avión y planeador y podría sumarse una promoción para el programa “Piloto por un día”.

Nardi invitó a quienes alguna vez imaginaron pilotear una aeronave a animarse.

“Es algo muy lindo, es diferente, no es tan complicado como la gente piensa, es solamente de animarse, estudiar mucho porque también hay que estudiar y acercarse por nuestro club”, afirmó.

El objetivo, explicó, también es que el Aeroclub pueda darse a conocer entre los sanjuaninos y recaudar fondos para mejorar sus aviones e infraestructura.

“Es una forma de nosotros darnos a conocer con la comunidad sanjuanina, ya que llevamos muchos años y hay bastante gente que no sabe que nosotros estamos”, sostuvo.

La jornada se realizará el domingo 11 de octubre, con entrada libre y gratuita y actividades durante todo el día.