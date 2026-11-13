Este jueves 12 de noviembre se estrenó en San Juan “El agua nunca dolió”, la película de la directora sanjuanina Ana Clara Bustelo que llevó ocho años de trabajo. El filme sigue a Juana, una niña de nueve años que, tras un accidente a caballo durante la crisis de 2001, debe aprender a caminar nuevamente mientras atraviesa los silencios y las tensiones de su familia.

La producción fue filmada íntegramente en la provincia, con participación de artistas y técnicos locales, y llegó a Cinemacenter después de su presentación en la muestra Fuera de Campo, en Mar del Plata. Para sus realizadoras, ver una historia nacida en San Juan en una sala comercial significa abrir camino a otras producciones de la provincia. Entre las locaciones aparecen el Hospital Rawson, una vivienda de Rivadavia y la Difunta Correa.

Una historia propia en la pantalla grande

La directora destacó que el logro no consiste solamente en emplear actores y técnicos sanjuaninos, sino también en contar una historia que los represente.

“Creo que sentir que podemos, y que podemos hacer cine en San Juan, es lo que a mí me emociona mucho”, expresó Bustelo a DIARIO HUARPE.

Inspirada en una experiencia personal, escribió el guion junto a Valentina Wiens. El clima, el calor y la aparente tranquilidad de San Juan forman parte de la atmósfera del relato. Bustelo contó que el rodaje y la etapa de sonido, realizada en Uruguay, fueron dos de los momentos más significativos del proceso. Su deseo es que el público se sumerja tanto en la historia que por un momento olvide que está viendo escenarios sanjuaninos.

Ocho años para hacerla posible

La productora sanjuanina Tatiana Oruste explicó que era su primer proyecto de esta escala y que decidieron tomarse el tiempo necesario para reunir recursos. A los apoyos institucionales se sumaron personas que colaboraron comprando productos y acompañando la iniciativa.

La coproducción reunió a Pez Dorado, de San Juan, con equipos de Uruguay y España. Desde este último país se incorporó Serrana Andersson-Torres, quien se sintió atraída por el carácter íntimo del proyecto. “Es una película que está contada desde el corazón”, sostuvo.

Oruste explicó que, más allá de los escenarios locales, la obra aborda la infancia y la forma en que las personas atraviesan crisis familiares, humanas y económicas. Ambas productoras esperan que el público sanjuanino se reconozca en la historia y que la película siga en cartelera gracias al boca a boca.

La emoción de interpretar a Juana

Máxima Moral Fernández, protagonista del filme, recordó que interpretar a Juana exigió momentos de quietud y escenas que debieron repetirse numerosas veces. La carga emocional también la atravesó durante la filmación: “Lloré yo también”, contó.

Verse en la pantalla grande fue otra experiencia intensa.

“A mí primero me dio mucha vergüenza y también mucho nervio”, confesó la joven actriz, quien destacó la alegría de participar en una película hecha con actores, productores y paisajes sanjuaninos.

Actrices que quieren más cine sanjuanino

Gema Vera y Celina Carrascosa también formaron parte del elenco y resaltaron el cuidado con que se llevó adelante el rodaje. Contaron que trabajaron durante un mes de filmación, después de años de preparación en los que el equipo definió la historia y sus personajes.

Vera celebró la posibilidad de reconocer paisajes y rostros de San Juan en el cine. Carrascosa, por su parte, sostuvo que el público puede identificarse con su propia cultura y que llevar estas producciones a las salas comerciales permite hacer más federal el arte.

Dónde verla

“El agua nunca dolió” tendrá funciones para el público del 13 al 18 de noviembre en Cinemacenter San Juan. La película dura 70 minutos y propone una mirada sobre la infancia, la recuperación y aquello que a veces resulta difícil decir dentro de una familia.