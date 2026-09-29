El álbum personal del primer cumpleaños de Alaia, la hija de Mac Allister

El mediocampista Alexis Mac Allister y su pareja Ailén Cova organizaron una jornada inolvidable para conmemorar el primer año de vida de su pequeña hija Alaia. La jornada principal contó con una ambientación centrada en tonos pasteles y blanco, acompañados por una imponente decoración con globos. El salón elegido dispuso de un amplio parque al aire libre equipado con juegos como inflables gigantes, plaza blanda y diversas propuestas de entretenimiento para los invitados más pequeños.

El momento culminante ocurrió durante la reunión frente a la mesa dulce, donde la familia sopló la velita. Ese sector lució retratos de la agasajada y detalles estéticos cuidados al máximo. En cuanto al vestuario, los tres integraron sus prendas combinando prendas de jean con tonos rojo, azul y celeste. El pantalón de la niña incluyó pequeños corazones bordados.

La emoción se reflejó en las redes sociales, donde el futbolista expresó: "Primer añito de la nena que llegó para enseñarnos que el amor de padres es totalmente diferente a todo, gracias por tanta alegría y cariño, te amamos Alaia". Por su parte, la madre también publicó material audiovisual del festejo y sumó la frase: "Gracias por elegirnos". La pareja gastó cerca de $3000000 para cubrir el alquiler del predio y el servicio de animación.