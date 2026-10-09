La Fiesta Provincial de Personas Mayores se realizará el miércoles 14 de octubre desde las 18 en el Estadio Aldo Cantoni, donde 19 candidatas departamentales participarán del desfile y la elección de la representante provincial. La jornada también tendrá espectáculos artísticos y propuestas musicales.

La actividad es organizada por la Dirección de Políticas para Personas Mayores del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y busca reunir a representantes de distintos departamentos en una jornada de encuentro y reconocimiento.

19 candidatas participarán de la elección

Cada departamento seleccionó a su representante, todas mayores de 60 años, para participar de la elección provincial. Durante la fiesta, las candidatas desfilarán y presentarán sus cualidades ante un jurado encargado de definir a la nueva reina.

El jurado estará integrado por referentes comunitarios, empresarios, representantes de organizaciones sociales y periodistas. La elección será uno de los momentos centrales de una jornada que también contará con música y espectáculos.

La propuesta no estará enfocada únicamente en la elección de la representante provincial. El objetivo es generar un espacio de participación y encuentro para personas mayores de toda la provincia.

Una fiesta con más de 25 años de historia

La celebración de las personas mayores forma parte del calendario sanjuanino desde hace más de 25 años. Desde 2016, la organización se encuentra a cargo del ámbito gubernamental.

En esta edición, la actividad se plantea además como una oportunidad para visibilizar los derechos y las capacidades de las personas mayores, más allá de las necesidades vinculadas al cuidado o la asistencia.

El enfoque está relacionado con la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que promueve su autonomía, participación e integración en la sociedad.

Música y encuentro en el Aldo Cantoni

La jornada del 14 de octubre estará abierta a los Centros de Jubilados y a la comunidad en general. Además de acompañar a las 19 representantes departamentales, el público podrá disfrutar de las propuestas artísticas previstas para la tarde.

La elección de la Reina Provincial será el cierre de un encuentro que busca poner en primer plano el protagonismo de las personas mayores y fortalecer los espacios de participación entre las distintas comunidades de San Juan.