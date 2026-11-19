En plena tormenta judicial y mediática, Eugenia "la China" Suárez y Nicolás Cabré volvieron a mostrarse en sintonía por el bienestar de su hija mayor, Rufina. Mientras avanza su denuncia por amenazas y el pedido de perimetral contra Wanda Nara tras filtrarse videos en Nordelta, además de rumores que la vinculan con otro futbolista, la actriz priorizó su rol maternal.

A través de sus redes sociales, la artista dejó de lado el ruido de los tribunales para disfrutar de una jornada al aire libre dedicada a sus afectos. De este modo, demostró que el vínculo con su expareja se mantiene en perfecta armonía cuando se trata de acompañar el crecimiento de la adolescente.

La excusa perfecta para este encuentro fue el tradicional evento deportivo en el colegio al que asiste la menor. Muy orgullosa, la actriz subió una foto de Rufina sentada de perfil al borde de la cancha con un rodete prolijo y la remera amarilla de su equipo escolar, agregando la frase "Sport's day" junto a un corazón amarillo.

En otra postal capturada bajo el sol, madre e hija posaron abrazadas en una selfie tras finalizar la competencia. Allí se vio a la cantante con remera negra, anteojos oscuros y el cabello suelto con reflejos rubios tirando un beso a cámara, mientras Rufina sonreía radiante a su lado.

Desde el otro sector del campo de juego, Nicolás Cabré también dijo presente para alentar a la joven y lo hizo acompañado por su esposa, Rocío Pardo. El actor compartió una imagen de los tres sonriendo contra el alambrado con la cancha verde y árboles de jacarandá en flor de fondo, escribiendo "Hoy toca sport".

Esta postal de familia ensamblada contrastó de lleno con el clima de tensión que rodea actualmente a la actriz en el ambiente del espectáculo. La escena dejó en claro que ambos padres mantienen sus prioridades intactas pese a las fuertes polémicas públicas que protagoniza la modelo.

Para cerrar este día de paz lejos de los conflictos legales, la artista publicó una tierna selfie cara con cara junto a Amancio, el hijo menor que tuvo durante su relación con Benjamín Vicuña. Bajo los últimos rayos de sol de la tarde, el niño sonrió con picardía mientras su madre tiraba un beso a cámara, sellando una jornada de pura contención familiar.