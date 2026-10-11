Argentina perdió 3-1 ante España en la final femenina de los World Skate Games Asunción 2026 y se quedó con el subcampeonato mundial, pero en las tribunas la celeste y blanca fue protagonista. Con el tradicional “Vamos, Selección” y el “Olé, olé, olé”, los hinchas argentinos le pusieron color, emoción y aliento a una definición que volvió a mostrar la pasión nacional por el hockey sobre patines.

Las familias acompañaron a Las Águilas durante todo el campeonato y estuvieron presentes también en el partido decisivo, alentando en cada jugada y sosteniendo al equipo hasta el final. Más allá del resultado, el público argentino convirtió las tribunas en una fiesta celeste y blanca, con muestras de cariño y orgullo por la camiseta.

Pese a la derrota, el estadio se inundó de apoyo y cariño para Las Águilas.

El hockey argentino, unido detrás de Las Águilas

El aliento no llegó solamente desde las familias, sino también desde los propios protagonistas del hockey nacional que comparten la experiencia mundialista en Paraguay. Los jugadores de la Selección Argentina senior masculina, que debutarán ante Francia el lunes 12 de octubre, se sumaron a la tribuna para acompañar a sus compañeras.

La Senior masculina alentó a Las Águilas antes de su debut mundialista del lunes.

También estuvieron presentes los chicos de la Sub 19, que este sábado consiguieron la medalla de bronce en los World Skate Games. Así, las distintas generaciones del hockey argentino se unieron para respaldar a Las Águilas en una final que convocó a toda la familia de este deporte.

La Sub 19 se hizo presente en el estadio tras ganar la medalla de bronce.

Una huella que va más allá del resultado

La Selección Argentina se coronó subcampeona después de caer ante España por 3-1, pero su recorrido volvió a dejar en evidencia la tradición del país en el hockey sobre patines. La camiseta albiceleste y el acompañamiento de su gente mostraron que la identidad argentina se sostiene tanto dentro de la cancha como en las tribunas.

En Paraguay, el resultado no pudo opacar el sentimiento de quienes viajaron para acompañar al equipo ni el de los jugadores que alentaron a sus compañeras. Argentina se volvió a hacer sentir como cuna del hockey sobre patines y dejó otra huella de amor por el deporte y por la patria.