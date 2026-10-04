El aliento argentino se hizo sentir en Paraguay durante el debut del Sub 19

La Selección Argentina Sub 19 de hockey sobre patines tuvo este domingo su estreno en el Mundial de Asunción y contó con un importante respaldo desde las tribunas. Banderas, camisetas y cantos acompañaron a los juveniles durante su presentación frente a Suiza en el Estadio de la Secretaría Nacional de Deportes.

La presencia argentina se hizo notar desde antes del comienzo del encuentro. Familias, amigos y simpatizantes que viajaron hasta Paraguay para acompañar a la Selección ocuparon parte de las tribunas y le dieron un marcado color albiceleste a la jornada mundialista.

Entre los aficionados hubo una importante representación de San Juan y Mendoza, dos provincias con una fuerte tradición en el hockey sobre patines y también con varios representantes dentro del plantel dirigido por Esteban Ábalos. El seleccionado Sub 19 cuenta con una amplia presencia sanjuanina entre sus convocados, lo que hizo que el acompañamiento tuviera además un fuerte componente provincial.

Las banderas argentinas y sanjuaninas ocuparon distintos sectores del estadio, mientras los hinchas alentaron a los jugadores durante el debut. El clima en las tribunas permitió que los juveniles sintieran el respaldo de quienes realizaron el viaje para estar cerca de la Selección en una competencia internacional.

Uno de los momentos de mayor emoción se produjo durante la interpretación del Himno Nacional Argentino. Jugadores e hinchas compartieron el canto antes del comienzo del partido, en una escena que reflejó el vínculo entre el seleccionado y el público que llegó hasta Asunción.

El acompañamiento en Paraguay llegó después de la despedida que el equipo tuvo en San Juan antes de viajar al Mundial. El martes 29 de septiembre, el Sub 19 y Las Águilas realizaron partidos amistosos en el estadio Aldo Cantoni, en una jornada con entrada libre y gratuita que permitió al público local acompañar a los seleccionados antes de su partida.

El Mundial de hockey sobre patines forma parte de los World Skate Games Asunción 2026. Para el seleccionado juvenil argentino, el debut ante Suiza abrió el recorrido por el Grupo A, que continuará este lunes frente a España y finalizará el martes ante Italia.

Mientras los jugadores afrontan el desafío dentro de la pista, en las tribunas el público argentino volvió a ocupar un lugar central. El celeste y blanco, las banderas sanjuaninas y el aliento acompañaron a una generación de juveniles que comenzó en Paraguay su camino mundialista.

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