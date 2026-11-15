El estadio La Pedrera de San Luis tuvo un marcado color puyutano durante el partido de vuelta entre Sportivo Desamparados y Defensores de Belgrano de Justo Daract. Una importante cantidad de hinchas del Víbora viajó para acompañar al equipo de Mauricio Del Cero y terminó convirtiendo una de las cabeceras en un sector identificado con los colores del club sanjuanino.

En principio, los simpatizantes de Desamparados debían presenciar el encuentro en condición de neutrales, pero finalmente ingresaron con camisetas, banderas e instrumentos identificatorios del club. Desde la cabecera alentaron durante todo el partido y acompañaron al equipo en una jornada que terminó con la clasificación a la final de la Región Cuyo.

Banderas de los barrios y el aliento de siempre

Entre las banderas que se hicieron visibles en La Pedrera estuvieron las de Barrio Aramburu, Barrio ATSA, Lote 19 y Barrio Huazihul, entre otros sectores que siguen habitualmente al Puyutano. Los instrumentos, los colores y los cánticos le dieron al estadio un ambiente que recordó el acompañamiento de la hinchada en los partidos disputados en San Juan.

Incluso se escucharon canciones tradicionales de la tribuna, entre ellas uno de los clásicos cánticos que los simpatizantes suelen entonar en los encuentros frente a San Martín. El aliento se mantuvo durante todo el encuentro, mientras el equipo conseguía una nueva victoria y sellaba su clasificación con un global de 7-1.

Los jugadores agradecieron el esfuerzo de los hinchas

Después del partido, varios integrantes del plantel destacaron el acompañamiento de la gente y el esfuerzo económico que representa viajar hasta San Luis para estar junto al equipo. Lucas Ceballos, surgido de las divisiones inferiores del club, calificó ese respaldo como un orgullo y aseguró que resulta fundamental para el grupo.

“Es un gasto económico muy grande que hacen y la verdad que para nosotros nos hace muy bien”, expresó el entrenador Mauricio Del Cero, al agradecer la presencia de los simpatizantes. El director técnico también destacó la pasión de la hinchada y el esfuerzo de los jugadores para intentar devolver ese acompañamiento dentro de la cancha.

Por su parte, Cristian Ramírez remarcó que el plantel tenía que dejar todo por los hinchas que habían viajado hasta San Luis. “Han hecho un esfuerzo terrible para venir hasta acá”, señaló el futbolista, quien también valoró el momento que atraviesa el grupo.

Daniel Castro también hizo referencia al sacrificio de los simpatizantes y a la felicidad que representa poder devolverles el apoyo con resultados. El mediocampista destacó la unión y la humildad del plantel como parte de las claves de la campaña.

Un respaldo que acompaña el sueño del ascenso

La presencia de los hinchas en La Pedrera volvió a mostrar el acompañamiento que recibe Desamparados en esta etapa decisiva de la temporada. Con la clasificación a la final de Cuyo y el objetivo de llegar al Federal A todavía vigente, el Puyutano buscará seguir respondiendo dentro de la cancha al respaldo de su gente.