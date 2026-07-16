La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 desató una verdadera fiebre por conseguir un lugar en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde este domingo enfrentará a España en busca de defender el título obtenido en Qatar 2022. La enorme expectativa hizo que los precios de las entradas se dispararan y que algunos paquetes premium ya superen los US$29.000 por persona.

Con el equipo dirigido por Lionel Scaloni instalado en el partido decisivo, la demanda creció de manera exponencial. Incluso, el sitio oficial de venta de entradas de la FIFA presentó demoras y dificultades de acceso apenas se confirmó el cruce entre argentinos y españoles.

Entradas de hasta US$29.000

Según trascendió, la FIFA fue liberando las localidades de manera escalonada durante el torneo. Al comienzo del Mundial salió a la venta cerca del 20% de la capacidad del estadio. Luego de la clasificación de España se habilitó otro porcentaje similar y, una vez confirmado el duelo por el título, comenzó la venta del resto de los lugares disponibles.

Los valores oficiales reflejan la enorme demanda:

Categoría 1 (sección 143, fila 29): US$14.000 por persona.

Categoría 2 (sección 343, fila 3): US$9.000 por persona.

Sin embargo, quienes buscan una experiencia exclusiva deben desembolsar cifras todavía mayores.

Entre las opciones premium figura el paquete Single Match + Trophy Lounge, que tiene un costo de US$29.000 por persona. Otra alternativa es el Single Match + Champions Club, cuyos valores oscilan entre US$17.000 y US$19.000, dependiendo de la ubicación y la disponibilidad.

Además del sistema de precios dinámicos implementado por la FIFA, el mercado de reventa también impulsó un fuerte incremento en los valores, especialmente después de que se confirmara la presencia de Argentina en una nueva final mundialista.

Cuándo se juega la final del Mundial 2026

La definición de la Copa del Mundo se disputará:

Fecha: domingo 19 de julio.

Hora: 16:00.

Estadio: New York/New Jersey Stadium (MetLife Stadium).

Ciudad: East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos.

Un duelo con historia

Aunque Argentina y España protagonizaron varios enfrentamientos a lo largo de su historia, solo se cruzaron una vez en un Mundial. Fue en la edición de Inglaterra 1966, cuando el seleccionado español se impuso por 2 a 1 en la fase de grupos.

El encuentro de este domingo también tendrá un condimento especial porque será el duelo que nunca pudo concretarse en la Finalissima. Argentina llegó como campeona de la Copa América 2024 y España como vencedora de la Eurocopa del mismo año, pero ese partido finalmente no se disputó.

Ahora, ambos seleccionados se medirán en el escenario más importante del fútbol mundial. Después de eliminar a Inglaterra y Francia, respectivamente, argentinos y españoles definirán al nuevo campeón del mundo en una final que promete quedar marcada entre las más trascendentes de los últimos años.