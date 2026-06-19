Mientras la competencia por un lugar en la próxima instancia de UPD Unidos por el desafío de Grupo Huarpe avanzaba pregunta tras pregunta, hubo un momento que logró correr el foco de los puntos, los aciertos y la presión del juego. Un estudiante de Calingasta tomó el micrófono y mostró un talento que pocos conocían: escribir.

El episodio enfrentó al Colegio Jesús de la Buena Esperanza, de Calingasta, contra el Colegio Barrio Parque Rivadavia Norte, de Rivadavia. Sin embargo, antes de conocer quién se quedaría con la victoria, el programa regaló uno de esos instantes que suelen quedar grabados más allá del resultado.

Colegio Jesús de la Buena Esperanza, de Calingasta y Colegio Barrio Parque Rivadavia Norte, de Rivadavia. FOTO HUARPE.

Todo comenzó cuando Emiliano Guajardo, representante del equipo azul, contó que entre sus pasatiempos se encontraba la escritura. La confesión despertó la curiosidad de los conductores, que lo invitaron a compartir parte de uno de sus textos.

Lo que siguió fue un silencio poco habitual en el estudio. El joven leyó un fragmento cargado de imágenes, sentimientos y reflexiones que sorprendió a todos los presentes. Después explicó que comenzó a escribir cuando era muy pequeño y que encontró en las palabras una forma de expresarse durante momentos difíciles de su vida.

Emiliano Guajardo del Colegio Buena Esperanza. FOTO HUARPE.

“Era una manera más fácil de expresarme”, contó el estudiante, quien además relató que sufrió situaciones de bullying y que la escritura se convirtió en una herramienta para canalizar emociones y observar el mundo desde otra perspectiva.

Dos cursos, dos historias y un reclamo inesperado

El equipo azul estuvo integrado por Magdalena Cenoz y Emiliano Guajardo, alumnos de 5° B del Colegio Jesús de la Buena Esperanza de Calingasta, acompañados por la profesora Cecilia Andrea Barrientos. El curso pertenece a la orientación Gastronomía y Administración Hotelera y se caracteriza por el trabajo conjunto en proyectos escolares y actividades comunitarias.

Del otro lado estuvo el equipo naranja, conformado por Gisela Jácamo y Lara Quiroga, representantes de 5° 4ª del Colegio Barrio Parque Rivadavia Norte. Acompañadas por el profesor Alfredo Domínguez, destacaron la amistad construida durante los últimos años y el fuerte vínculo que mantienen entre compañeros.

Pero las estudiantes de Rivadavia también aprovecharon el cierre para lanzar un divertido reclamo a una compañera. Entre risas, mencionaron a “Cachi”, una alumna que había asegurado estar enferma y por eso no participó del programa. El comentario generó carcajadas en el estudio y se convirtió en uno de los momentos más descontracturados de la jornada.

Mientras tanto, la competencia continuó ajustada durante gran parte del programa. Ambos equipos respondieron preguntas de geografía, ciencia, matemática, lengua, historia, arte y deportes, manteniendo la incertidumbre hasta el tramo final.

Finalmente, el Colegio Jesús de la Buena Esperanza logró imponerse en una definición cerrada y avanzó a la siguiente instancia de UPD Desafío. Sin embargo, más allá del resultado, la jornada dejó una historia distinta: la de un estudiante que encontró en la escritura una forma de transformar experiencias difíciles en palabras capaces de emocionar a todo un estudio de televisión.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.

Quedan pocos cupos: anotate

Las inscripciones continúan abiertas y deben gestionarse a través de los docentes. Podés entrar a www.diariohuarpe.com/inscripcion-upd.