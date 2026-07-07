El amante de la China Suárez reveló todos los detalles de su romance secreto

Franco Deambrosi, piloto de Turismo Carretera de 26 años, confirmo el vinculo sentimental que mantuvo con Eugenia China Suarez. El deportista brindo declaraciones a la periodista Paula Varela en el programa Intrusos para aclarar su situacion frente a los rumores recientes. Al referirse al affaire, el joven expreso "Es verdad. Pero soy de otro palo y no quiero quilombos. Pasó. Estuvimos".

El encuentro entre ambos se produjo en 2024 durante las grabaciones de la serie En El Barro, produccion de Sebastian Ortega. En dicha ficcion, Deambrosi realizo una participacion breve interpretando a un corredor de autos, ambito que domina por su trayectoria profesional.

Sobre la repercusion mediatica de la noticia, el entrevistado manifesto "Me estaban volviendo loco por todos lados... En mi vida nunca tuve una relación... la gente acomoda los tiempos como quiere y a su conveniencia, parece".

Respecto a la precision cronologica de los hechos, el piloto busco distanciarse de las versiones que lo vinculan como un tercero en discordia en otros conflictos del espectaculo. Deambrosi señalo "Prefiero no dar detalle porque diga lo que te diga lo van a tomar para cualquier lado. Tampoco te voy a decir que no pasó nada. Creo que fui honesto con la historia que subí, mantuve el respeto". Asimismo, desmintio categoricamente cualquier relacion con el futbolista Mauro Icardi al afirmar "Te aclaro que no soy gay. Les conviene agarrar para otro lado, pero no".

La trayectoria deportiva del joven oriundo de Ituzaingo comenzo en 2019 cuando debuto en TC Pista Mouras con una Dodge del equipo Alifraco Sport. En 2020 paso a conducir un Ford del DON Racing y logro su primer podio tras terminar en tercer puesto en La Plata.

Durante 2024, año en que conocio a la actriz, debuto en TC Pista Pick Up con una Toyota Hilux del Giavedoni Sport, donde obtuvo el cuarto y quinto lugar en las primeras fechas. Despues de ausentarse 12 meses, en 2025 regreso al TC Pista con un Chevrolet del Azar Motorsport.