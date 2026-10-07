El amante de Lourdes Sánchez habló y reveló los secretos más escandalosos

La separación entre Lourdes Sánchez y el Chato Prada sumó un nuevo capítulo explosivo en los medios. El joven correntino Francisco Liotta Hernández fue señalado como el tercero en discordia en la ruptura de la pareja. Ante el revuelo generalizado, el muchacho de $28$ años decidió romper el silencio mediático.

En una entrevista otorgada al programa Nuevo día, el presunto pretendiente de la bailarina explicó el impacto familiar que causó la noticia. El muchacho detalló que sus padres son de perfil bajo y no están acostumbrados a la exposición pública, por lo que tuvo que contenerlos en medio de esta tormenta.

Respecto al conflicto sentimental entre la modelo y el productor televisivo, el joven prefirió mantener la cautela. “De todo este revuelo por la separación de Lourdes y Pablo, prefiero no aclarar nada, es un tema que tiene que resolver ellos. No quiero ni debo decir nada de eso. Les pido que me respeten”, expresó en sus declaraciones públicas.

Por el momento, la figura señalada no confirmó ni desmintió un romance con la conductora correntina. Al ser consultado sobre su situación actual, concluyó de forma categórica: “Yo desconozco el lugar en el que me están poniendo. Hoy no quiero hablar, tengo cosas muchísimo más importantes. En el momento que considere, lo hablaré”.