El análisis viral de un influencer mexicano: "“El fútbol de Messi no fue un lujo"

En medio de la actividad de Lionel Messi en Estados Unidos, donde disputa una nueva etapa de su carrera, un análisis publicado en redes sociales por el empresario e influencer mexicano Jorge Manuel Suárez Azcargota generó amplia repercusión por su mirada sobre el impacto del capitán argentino.

Desde su cuenta de TikTok, el creador de contenido explicó las sensaciones que genera la figura de Messi en el público mexicano y su vínculo con los enfrentamientos deportivos entre ambos países. En el video, señaló que el sentimiento hacia el futbolista argentino está atravesado por la historia de partidos decisivos y definiciones.

“Porque ser mexicano en la era de Lionel Messi es vivir con el orgullo herido y aun así aprender a ponerse de pie para aplaudir”, expresó en su análisis, que rápidamente superó cientos de miles de reproducciones en redes sociales.

El influencer también hizo referencia a la dimensión emocional que, según su mirada, tiene el fútbol para los hinchas argentinos en determinados contextos sociales. “El fútbol de Messi no fue un lujo, fue la única alegría gratuita que nadie les pudo arrebatar”, afirmó en uno de los pasajes más difundidos del video.

En su reflexión, Suárez Azcargota también repasó el recorrido del capitán argentino desde sus inicios en Rosario hasta su consagración con la selección argentina, destacando su permanencia en el equipo nacional a lo largo de los años y la presión deportiva que enfrentó en distintas etapas.

“Le exigieron ser digno del altar que dejó el Diego… y se quedó para soportar el peso de un país entero”, sostuvo en otro tramo del análisis, donde describió el proceso de consolidación del futbolista en la selección.

El mensaje también incluyó comparaciones con referentes del fútbol mexicano, en un repaso sobre las expectativas y las figuras históricas de cada país dentro del deporte.

Hacia el final de su publicación, el influencer resumió su mirada con una frase que se volvió central en la viralización del contenido: “Cuando él se vaya, el fútbol volverá a ser de los mortales”.

El análisis cerró con un reconocimiento explícito a la figura del futbolista argentino y a su impacto global, destacando el nivel de admiración que trasciende rivalidades deportivas y fronteras.