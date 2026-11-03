El FC Andorra expresó su profunda conmoción por la muerte de Jesús de Miguel, futbolista del CD Tenerife, y publicó un comunicado para acompañar a sus familiares y al club español. “Sabemos que ninguna palabra puede aliviar un dolor así, pero queremos que sepan que estamos con ellos y que compartimos profundamente su tristeza”, manifestó la institución.

El fallecimiento del jugador se produjo después de un choque con el arquero del Andorra durante un encuentro, que derivó en un paro cardíaco cuando era trasladado al hospital. La noticia generó conmoción en el fútbol español y motivó mensajes de condolencias de distintas instituciones.

El pedido de suspensión del próximo partido

En el comunicado, el Andorra también manifestó su respaldo a los jugadores, el cuerpo técnico, los trabajadores y los hinchas del Tenerife. Además, informó que mantiene contacto con la entidad y que está a disposición para brindar la colaboración necesaria.

Por el impacto emocional que provocó lo sucedido, el club solicitó la suspensión de su próximo encuentro frente al RCD Mallorca. La institución consideró que son momentos de profundo dolor y que debe primar el respeto y el acompañamiento a las personas afectadas.

Apoyo psicológico para el plantel

El Andorra reconoció que la muerte de De Miguel también afectó a sus propios jugadores, cuerpo técnico y trabajadores. Por ese motivo, informó que está facilitando apoyo psicológico a todas las personas que lo necesiten.

“Somos un equipo, dentro y fuera del campo. Ahora más que nunca, tenemos que estar juntos, acompañarnos y cuidarnos los unos a los otros”, expresó la entidad.