El anuncio bomba de Marcelo Tinelli sobre ¿el regreso del Bailando?

Marcelo Tinelli sorprendió a sus seguidores al deslizar la posibilidad de retomar su histórico certamen televisivo tras un mensaje de su hija Cande Tinelli. La joven publicó la imagen de un llavero alusivo a una famosa discusión del ciclo y redactó "Que vuelva el Bailando, el mundo lo pide" para motivar a su padre. Ante esta iniciativa, el presentador no ocultó su entusiasmo y planteó un nuevo formato para el show.

El conductor detalló sus intenciones al expresar que "Sería buenísimo hacer un Bailando a pedido del público. Donde la gente elija quiénes tendrían que participar. Como un 'Bailando: The Last Dance'". Esta propuesta de edición especial buscaría renovar el vínculo con la audiencia permitiendo que los espectadores definan la lista de participantes a través de una votación.

La convocatoria de Tinelli se extendió a las figuras que integraron el tribunal del programa durante las últimas ediciones. Directamente desde sus perfiles sociales escribió "Les consulto a los cuatro miembros del jurado a ver qué opinan" mencionando a Moria Casán, Ángel de Brito, Pampita y Marcelo Polino. Aunque todavía no existe una confirmación oficial, el anuncio generó diversas reacciones en el ambiente de la farándula.

Mientras muchos muestran ilusión, otros mantienen una mirada crítica sobre la viabilidad del proyecto. En este sentido, Marcela Tauro cuestionó duramente la gestión del animador al afirmar que "Le debe plata a medio mundo". Por otro lado, figuras como Momi Giardina también se refirieron a la relación con el conductor manifestando que "No sé si Marcelo Tinelli lo tomará bien o mal" respecto a sus propias decisiones laborales.

El futuro del ciclo permanece bajo análisis mientras el presentador también responde consultas sobre su vida privada. Recientemente enfrentó rumores de reconciliación con Milett Figueroa y mantuvo contacto con Ángel de Brito para delinear posibles esquemas de trabajo. La expectativa de los fanáticos crece ante la posibilidad de ver una despedida del formato con las personalidades más destacadas de la televisión argentina.