El anuncio de la moratoria pyme recibió unánime respaldo de las entidades del sector

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Las entidades que representan a las pequeñas y medianas empresas manifestaron hoy su apoyo a la moratoria tributaria y de seguridad social para el sector que lanzó la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y que prevé plazos de hasta de 10 años de pago y quitas promedio del 42%.



La Confederación General Empresaria de la República Argentina (Cgera) consideró que el plan "permite recomponer y pensar en reactivar la actividad económica" al entender que "le saca el pie de encima a las pymes”.



"Por fin tenemos un gobierno que lo que le pide a los acreedores externos lo traslada a los deudores internos, que son las pymes, que se han atrasado por las políticas aplicadas durante los últimos años y no porque han querido”, afirmó el presidente de Cgera, Marcelo Fernández.



La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) respaldó la moratoria impositiva para pymes al considerar que aportará a "quitar el ahogo a las mipymes" junto a otras medidas que esperan trabajar con el Gobierno nacional.



Apyme expresó que "celebra que se haya tenido en cuenta la opinión y la necesidades del sector" que fue "uno de los más golpeados por la crisis resultante de cuatro años de políticas que privilegiaron la especulación financiera y a unos pocos sectores concentrados por sobre la producción, la agregación de valor y la industria nacional".



La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) también celebró la moratoria al asegurar que se trata de "un gran alivio para las finanzas de las pequeñas y medianas empresas, ya que las deudas impositivas acumuladas con la AFIP ascienden a $25.000 millones".



El presidente de CAME, Gerardo Díaz Beltrán, aseguró que esa deuda "está paralizando al sector pyme", al destacar también que en el país las micro, pequeñas y medianas empresas representan el 44% del PBI nacional y movilizan el 70% del empleo privado.



La Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba), aseguró que este es "un gran paso para descomprimir la carga financiera de los intereses y multas generados por los incumplimientos de las obligaciones impositivas", por las que "muchas pymes estaban imposibilitadas para operar con bancos por no poder ponerse al día con AFIP".



Así lo planteó el presidente de Fecoba, Fabián Castillo, aunque aseguró que "para alcanzar un desarrollo económico sostenido, lo más eficiente sería disminuir la fuerte carga impositiva a las Pymes, que en el país, representa casi la mitad del precio de los bienes y servicios y ubica a la Argentina entre los países con mayor presión tributaria del mundo”.



Finalmente, el secretario general del gremio Unión del Personal Superior de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Upsafip), Julio Estévez, dijo que esa representación gremial planteó "durante los últimos cuatro años que la falta de un alivio financiero al sector generador de empleo de la Argentina llevó a la quiebra a miles de contribuyentes".