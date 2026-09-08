El apoyo de Rodrigo de Paul a Tini Stoessel en medio de su guerra familiar

Tini Stoessel atraviesa una etapa de tensión ocasionada por un conflicto económico con sus progenitores, derivado de una revisión contable aplicada sobre sus finanzas. En el marco de los compromisos de su tour denominado Futttura, la intérprete se trasladó a territorio mexicano para llevar a cabo sus presentaciones y mantener la cercanía con su público.

Durante su estadía en ese país, protagonizó una sesión de imágenes con un atuendo contemporáneo que posteriormente difundió en su cuenta de Instagram. La publicación fue acompañada únicamente por un emoticón de corazón oscuro.

La reacción de Rodrigo De Paul llegó en poco tiempo, integrando a la plataforma un comentario directo. El integrante del equipo nacional argentino escribió "Amooor" junto con expresiones gráficas de afecto hacia su prometida.

El respaldo manifestado por el deportista ocurre en momentos en que la artista afronta discrepancias de carácter legal con Alejandro Stoessel. En este escenario, el futbolista asumió un rol central de contención mientras la joven procura concentrar sus esfuerzos en el desarrollo de su gira y en su trayectoria profesional, sosteniendo encontrarse en su mejor etapa laboral de cara a sus siguientes iniciativas.