La final de la Región Cuyo entre Sportivo Desamparados y Pacífico de General Alvear llega a su partido decisivo en medio de una serie marcada por las polémicas arbitrales. Los cambios en las designaciones y los reclamos registrados durante el encuentro de ida instalaron el debate sobre el arbitraje en una definición que también tuvo repercusión nacional.

Para la revancha de este domingo 29 de noviembre, desde las 20.30 en el estadio Héctor Antonio Moncada, fue designado Diego Saúl Novelli. El encuentro se disputará sin público visitante y definirá al campeón regional, que avanzará a la final por el ascenso al Federal A.

Dos partidos, dos cambios de árbitros

Las controversias comenzaron antes del primer enfrentamiento, cuando el Consejo Federal había designado al cordobés Fernando Rekers para dirigir en San Juan. Sin embargo, tras un planteo de la dirigencia de Desamparados por sus antecedentes, fue reemplazado por el pampeano Franco Morón.

Durante el partido de ida, que terminó 0 a 0 en el estadio José Eduardo Nehín, el conjunto mendocino tuvo las ocasiones más claras en el primer tiempo. En el complemento, Desamparados mejoró y reclamó posibles penales que no fueron sancionados por Morón, quien se retiró del estadio bajo custodia policial y entre los abucheos de los hinchas sanjuaninos.

La segunda modificación se produjo antes de la revancha en Mendoza. Inicialmente había sido designado Lucas Novelli Sanz, pero fue reemplazado por su hermano Diego Saúl Novelli debido a su convocatoria para integrar el VAR del encuentro entre Instituto y River.

Los antecedentes que generaron cuestionamientos

La nueva designación también despertó cuestionamientos por los antecedentes del árbitro. Entre ellos aparece su actuación en la final por el ascenso al Federal A que disputaron FADEP de Mendoza y La Amistad de Cipolletti en febrero de este año, encuentro en el que se discutieron dos penales a favor del conjunto mendocino.

Con ese escenario, la revancha entre Desamparados y Pacífico tendrá un condimento adicional en torno al arbitraje. El resultado deportivo definirá al campeón de Cuyo y al equipo que seguirá en carrera por el ascenso.