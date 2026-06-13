El árbitro de Argentina en el Mundial será el mismo que el de la final de Qatar

A pocas horas de que la Selección Argentina inicie su camino en el Grupo J del Mundial 2026 frente a Argelia, las autoridades confirmaron que Szymon Marciniak será el responsable de impartir justicia. El árbitro polaco es una figura conocida para el conjunto nacional, ya que estuvo presente en la final de Qatar 2022 frente a Francia.

Esta designación marca la cuarta ocasión en la que Marciniak dirige al equipo albiceleste. El primer antecedente se remonta al estreno en Rusia 2018, en aquel empate uno a uno contra Islandia donde el juez sancionó un penal que Lionel Messi no pudo convertir. Posteriormente, el colegiado estuvo a cargo del cruce de cuartos de final en la cita anterior, donde Argentina venció por dos a uno a Australia.

Su actuación más relevante fue en la definición del título pasado, encuentro en el que otorgó un penal para los dirigidos por Lionel Scaloni y sancionó dos penas máximas en contra, ejecutadas por Kylian Mbappé. En esta nueva oportunidad, lo acompañarán sus compatriotas Tomasz Listkiewicz y Adam Kupsik como asistentes. Por su parte, los neozelandeses Campbell-Kirk Kawana-Waugh e Isaac Trevis cumplirán los roles de cuarto árbitro y reserva.

En la previa del encuentro, el defensor Marcos Senesi se integró al plantel en Kansas tras su llegada. Al referirse a la importancia del torneo, el futbolista manifestó que "Jugar un Mundial es todo", reflejando el clima que se vive en la concentración.

Asimismo, se confirmó que Nicolás Tagliafico no será desafectado de la delegación a pesar de su lesión. Mientras tanto, el equipo se prepara para el compromiso mundialista bajo la mirada de un árbitro que ya es parte de la historia del fútbol argentino.