El árbitro de la Supercopa fue el mismo que deportó Estdos Unidos del Mundial

El partido entre PSG y Aston Villa por la Supercopa de Europa tuvo como protagonista inesperado al árbitro Omar Abdulkadir Artan, quien dirigió la final que terminó con victoria 2-1 del conjunto francés.

El árbitro somalí había sido elegido para participar del Mundial 2026, pero su llegada a Estados Unidos terminó en un episodio polémico: fue deportado del país y no pudo cumplir con el que iba a ser un momento histórico para el arbitraje de Somalia.

Artan había sido seleccionado por su destacada trayectoria y en 2025 fue elegido árbitro masculino del año por la Confederación Africana de Fútbol (CAF). Su participación en el Mundial iba a convertirlo en el primer árbitro somalí en dirigir un partido de la máxima competencia internacional.

El episodio que lo dejó afuera del Mundial

Cuando Artan llegó a Estados Unidos para participar del Mundial, tuvo inconvenientes con su autorización de ingreso y finalmente fue deportado.

Según informó The Athletic, periodistas del medio consultaron a la Casa Blanca por lo ocurrido y una alta autoridad del Gobierno estadounidense explicó que agentes de la Policía de Frontera habían revisado su documentación y detectado antecedentes considerados graves y presuntos vínculos con personas sospechadas de terrorismo.

De acuerdo con esa explicación, las leyes migratorias estadounidenses impedían que Artan ingresara al país.

Sin embargo, las autoridades de Somalia rechazaron esas acusaciones y sostuvieron que el árbitro contaba con un visado estadounidense válido. El episodio generó malestar y terminó frustrando su presencia en el Mundial.

“No me voy a desanimar”

Pese a lo ocurrido, Artan aseguró que no iba a abandonar su carrera y que continuaría trabajando para alcanzar sus objetivos.

“No estoy molesto porque me enviaron de vuelta desde Estados Unidos. Continuaré trabajando duro y no me desanimaré”, afirmó en declaraciones a la televisión pública somalí.

El árbitro también había dejado una promesa: “En el próximo Mundial llegaré mucho más lejos y haré historia”.

Meses después del episodio, la UEFA le dio una oportunidad de alto nivel al designarlo para dirigir la Supercopa de Europa entre PSG y Aston Villa.

Así, Artan volvió a quedar en el centro de una gran competencia internacional, esta vez como árbitro principal de una final europea que terminó con la consagración del PSG.