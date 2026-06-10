Lo que debía ser el momento más importante de su carrera terminó convirtiéndose en una de las mayores polémicas de la previa del Mundial 2026. Omar Abdulkadir Artan, árbitro somalí designado por la FIFA para dirigir en la Copa del Mundo, fue deportado por las autoridades estadounidenses al intentar ingresar al país y quedó automáticamente excluido del torneo.

Artan había sido seleccionado entre los 52 árbitros que formarían parte de la competencia y estaba a punto de convertirse en el primer somalí en dirigir partidos en una Copa del Mundo. Sin embargo, al arribar al Aeropuerto Internacional de Miami fue retenido por agentes migratorios, sometido a un prolongado interrogatorio y posteriormente declarado inadmisible para ingresar a Estados Unidos.

Según relató el propio juez, permaneció cerca de 11 horas bajo custodia antes de ser enviado de regreso a Turquía. El árbitro sostuvo que contaba con toda la documentación requerida, incluida la visa correspondiente y las acreditaciones emitidas por la FIFA para participar del certamen.

Las autoridades estadounidenses argumentaron que existían "preocupaciones de verificación" durante el proceso de admisión, aunque no difundieron detalles específicos. Desde la Casa Blanca señalaron que la medida respondió a cuestiones de seguridad y control migratorio.

La FIFA confirmó posteriormente que Artan no podría entrenar ni dirigir encuentros durante el Mundial, aclarando que las decisiones migratorias corresponden exclusivamente a los países anfitriones y están fuera de la órbita del organismo rector del fútbol.

Lejos de encontrar rechazo en su país, el árbitro fue recibido como una figura nacional al regresar a Mogadiscio. Funcionarios, dirigentes deportivos y ciudadanos le brindaron una cálida bienvenida, destacando el valor simbólico que representaba su presencia en la máxima cita del fútbol mundial.

Durante el recibimiento, Artan buscó transmitir un mensaje de optimismo. Afirmó que lo ocurrido no debe desalentar a los jóvenes somalíes y prometió continuar trabajando para alcanzar una nueva oportunidad en el futuro. El árbitro aseguró que seguirá representando con orgullo a Somalia y expresó su deseo de estar presente en la próxima Copa del Mundo.

Reconocido como el mejor árbitro africano de 2025, Artan se había transformado en un símbolo de superación para Somalia, un país que nunca logró clasificar a un Mundial y que tiene escasa representación en los grandes escenarios deportivos internacionales. Por eso, su exclusión generó indignación en gran parte de la comunidad futbolística y reabrió el debate sobre las restricciones migratorias impuestas por Estados Unidos en la previa de la Copa del Mundo 2026.