La FIFA confirmó que el portugués João Pinheiro será el árbitro del partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. Aunque integra la élite arbitral de la UEFA y es uno de los jueces con mayor experiencia internacional de Portugal, su designación volvió a poner el foco sobre una trayectoria marcada por varios fallos que generaron fuertes polémicas.

Uno de los antecedentes más recordados ocurrió en la Champions League 2025-26, durante el cruce entre Bayern Múnich y Paris Saint-Germain. Aquella noche fue cuestionado por no sancionar un penal reclamado por el conjunto alemán y por otras decisiones disciplinarias que despertaron críticas tanto de jugadores como de analistas arbitrales europeos.

En el fútbol portugués también protagonizó uno de los clásicos más conflictivos de los últimos años. En un Porto-Sporting disputado en 2022, el encuentro terminó con una batalla campal tras el pitazo final y varias expulsiones, entre ellas la del experimentado Pepe. Si bien los incidentes fueron responsabilidad de los futbolistas, gran parte de la prensa local consideró que el árbitro perdió el control del partido en los minutos decisivos.

Su nombre tampoco pasa inadvertido para los principales clubes portugueses. Tanto Benfica como Sporting cuestionaron públicamente algunas de sus actuaciones en distintas temporadas por decisiones vinculadas a penales, expulsiones y criterios disciplinarios, alimentando una reputación de árbitro estricto y protagonista en encuentros de alta tensión.

Precisamente, una de sus características es la tendencia a mostrar muchas tarjetas. Pinheiro suele aplicar un criterio riguroso en las infracciones y no duda en expulsar cuando entiende que corresponde, una forma de dirigir que frecuentemente genera debates en partidos de gran intensidad.

En cuanto a la Selección Argentina, no registra antecedentes con la mayor en competencias oficiales. Sí dirigió al seleccionado Sub-20 durante el Mundial juvenil de 2023, en el triunfo por 5 a 0 sobre Nueva Zelanda, un partido que transcurrió sin controversias arbitrales.

Con ese historial, el portugués llegará al compromiso de cuartos de final como uno de los protagonistas antes del inicio del juego, en un encuentro que tendrá la atención del mundo y en el que cada decisión arbitral será observada con lupa.