El árbitro que dirigirá a Argentina y que tiene un polémico antecedente

La FIFA confirmó que István Kovács será el árbitro encargado de dirigir el encuentro entre Argentina y Jordania en el marco del cierre del Grupo J del Mundial 2026. El juez de 41 años nacido en Rumania impartirá justicia este sábado en la ciudad de Dallas para un equipo nacional que ya se aseguró el liderazgo de su zona. Con una carrera internacional iniciada en el año 2000, el colegiado cuenta con una vasta experiencia en competencias europeas de primer nivel.

A lo largo de su trayectoria, Kovács comandó 321 partidos en la Superliga Turca donde registró 1739 tarjetas amarillas y 55 expulsiones. En el ámbito de la Champions League estuvo presente en 37 juegos, incluyendo la final de 2025. También participó en las definiciones de la Conference League 2021/2022 y la Europa League 2023/24, consolidándose como uno de los jueces más calificados de su continente. Durante la presente cita mundialista ya tuvo acción en la goleada de cuatro a cero de Japón sobre Túnez, un evento significativo por tratarse del cotejo número 1.000 en la historia de la competición.

Pese a su prestigio, el árbitro llega bajo la lupa debido a un polémico desempeño en los cuartos de final de la última Champions League. En el enfrentamiento donde el Atlético Madrid venció por dos a cero al Barcelona, el juez omitió sancionar una mano de Pubill y cambió una tarjeta amarilla por roja para Cubarsí tras consultar el monitor.

Estas decisiones provocaron el descontento del club español y la determinación de la UEFA de retirarlo del torneo para las instancias posteriores. Este clima de exigencia se suma a las voces críticas que llegan desde Europa sobre el rendimiento del conjunto de Lionel Scaloni, ya que en Francia aseguraron que el equipo "No muestra gran cosa".

En su primer partido con la Selección Argentina, Kovács liderará una terna integrada por Mihai Marica y Ferencz Tunyogi, mientras que Dahane Beida será el cuarto asistente y Jerson Santos oficiará de reserva.