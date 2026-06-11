La UEFA confirmó una decisión que generó repercusión en el fútbol internacional. El árbitro somalí Omar Artan fue designado para dirigir la Supercopa de Europa 2026, encuentro que enfrentará al Paris Saint-Germain, campeón de la Champions League, y al Aston Villa, ganador de la Europa League, el próximo 12 de agosto en Salzburgo.

El nombramiento llega apenas semanas después de que el juez africano quedara al margen del Mundial 2026 por un problema migratorio que le impidió ingresar a Estados Unidos, una situación que frustró el sueño de convertirse en el primer árbitro de Somalia en dirigir una Copa del Mundo.

La designación fue confirmada luego de conversaciones entre la UEFA y la Confederación Africana de Fútbol (CAF), en el marco de un programa de cooperación que busca fortalecer el desarrollo del arbitraje internacional y brindar oportunidades a los mejores exponentes del continente africano.

De una decepción mundialista a una gran final europea

Artan, de 34 años, había sido incluido por la FIFA dentro del grupo arbitral seleccionado para el Mundial 2026. Sin embargo, cuando intentó ingresar a territorio estadounidense fue retenido por autoridades migratorias y posteriormente deportado pese a contar con la documentación correspondiente.

Según trascendió en ese momento, la medida se tomó a raíz de sospechas vinculadas a presuntos contactos con integrantes de organizaciones investigadas por las autoridades norteamericanas.

El episodio generó sorpresa en el ambiente futbolístico internacional y dejó al árbitro fuera de la máxima cita del deporte. Pese a ello, la UEFA decidió respaldar al colegiado africano y otorgarle una de las designaciones más importantes de la temporada europea.

Una carrera en constante crecimiento

Omar Artan integra la nómina internacional de la FIFA desde 2018 y en los últimos años logró consolidarse como una de las principales figuras del arbitraje africano.

Entre sus antecedentes más destacados figura la conducción de la final de la Liga de Campeones de la CAF 2025/26, además de haber sido distinguido con el premio al Árbitro Masculino del Año de la Confederación Africana de Fútbol en 2025. Su desempeño en torneos continentales y competencias internacionales lo convirtió en uno de los jueces con mayor proyección dentro del fútbol mundial.

El respaldo de la UEFA

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, celebró la designación del árbitro somalí y destacó tanto sus condiciones técnicas como su experiencia pese a su juventud. "Es un árbitro joven, pero ya con experiencia, que ha demostrado su valía al más alto nivel de la CAF", expresó el dirigente europeo.

Ceferin también remarcó la importancia de seguir construyendo puentes entre las distintas confederaciones y destacó al fútbol como una herramienta capaz de unir culturas y continentes.

La iniciativa contó además con el respaldo del presidente de la CAF, Patrice Motsepe, quien valoró el reconocimiento otorgado a uno de los árbitros más destacados de África.

Orgullo para Somalia y África

Motsepe aseguró que la carrera de Omar Artan representa una inspiración para miles de jóvenes árbitros africanos y destacó el impacto de su crecimiento profesional. "Ha hecho que Somalia y toda África se sientan extremadamente orgullosos", afirmó el dirigente.

La designación para la Supercopa de Europa aparece así como una reivindicación para el árbitro somalí después de uno de los momentos más difíciles de su carrera.

El próximo 12 de agosto tendrá la oportunidad de dirigir uno de los encuentros más importantes del calendario europeo, en un escenario de máxima exposición y frente a millones de espectadores alrededor del mundo. Un premio a la perseverancia y al reconocimiento de una trayectoria que sigue creciendo en el arbitraje internacional.