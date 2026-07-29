El árbitro que se peleó con Messi habló sobre el orígen del conflicto

Joao Pinheiro, el árbitro del duelo entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, rompió el silencio sobre los hechos ocurridos en Kansas City. El colegiado se refirió a las exigencias de respeto por parte de Lionel Messi y aclaró que "son situaciones que ocurren entre jugadores. En el fútbol se dan este tipo de conversaciones; los capitanes suelen hablar un poco más y las nuevas reglas lo permiten".

Según Pinheiro, el intercambio no fue excepcional porque "lo que pasó con Messi ha pasado con otros jugadores. Claro, como era Messi, quizás fue más visible, pero es algo que sucede de forma natural en el fútbol. Los árbitros hablan con los jugadores, los jugadores hablan con los árbitros. A veces hay opiniones diferentes sobre ciertas situaciones, pero nada fuera de lo común".

El juez portugués insistió en que estos diálogos son parte de la dinámica del deporte de alto nivel. Comentó que "siendo Messi o Cristiano Ronaldo, estas situaciones se ven de otra manera, pero son perfectamente normales. Este tipo de conversaciones son incluso saludables, porque no tenemos por qué mostrar tarjetas amarillas por todo. Hablamos, y cuando hablamos, nos entendemos. Fue un incidente específico del partido y seguimos adelante".

Otro punto central fue la expulsión de Breel Embolo. Pinheiro relató que "en ese momento, la percepción que tuvimos fue que el jugador de Argentina había cometido una falta para tarjeta amarilla. Sin embargo, el VAR dice que no, que no hizo falta, que el otro simuló la falta. Voy a analizar la situación, veo que efectivamente no hubo falta, que hay una simulación... Resultó ser la segunda amarilla".

El árbitro defendió la intervención tecnológica al señalar que "si hubiese sido la primera, la decisión habría sido la misma. Por eso, fue un cambio que la FIFA introdujo. Creo que los cambios que se hicieron apuntan todos a que haya un mejor juego. Creo que eso tuvo un excelente impacto en nosotros, los árbitros, en la verdad del juego. Creo que, sinceramente, son cambios muy, muy positivos".

No obstante, la IFAB contradijo al referí y recordó mediante un comunicado que "una tarjeta amarilla (amonestación) que no sea una segunda tarjeta amarilla solo puede revisarse para identificar al jugador que cometió la infracción sancionada; la infracción en sí no puede revisarse ni modificarse". A pesar de esto, la FIFA respaldó el procedimiento al afirmar que "la interpretación de la FIFA sobre Identidad Equivocada se aplicó de manera consistente durante la Copa Mundial de la FIFA".

La entidad máxima del fútbol agregó que "la simulación no debería resultar en una sanción disciplinaria contra un oponente que pueda luego llevar a más consecuencias, como una expulsión por una segunda tarjeta amarilla o una suspensión de partido por acumulaciones de amonestaciones".

Para cerrar la controversia, la FIFA sentenció que "no consideramos que esto haya sido un error del árbitro o del VAR y la decisión restauró la justicia. Notamos los comentarios de la IFAB en su circular, hemos estado en contacto con ellos durante todo el proceso y confirmó que esta interpretación es válida, que fue bien recibida y que formará parte de la discusión sobre revisiones al Protocolo del VAR, como se discutió en la última Asamblea general Anual".