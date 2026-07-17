A dos días de la gran final del Mundial 2026, la FIFA compartió uno de los momentos más emotivos de la previa: el instante en que el árbitro esloveno Slavko Vincic se enteró de que había sido designado para dirigir el duelo entre la Selección argentina y España, que se disputará este domingo en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

Lejos de la imagen de serenidad que suele mostrar dentro del campo de juego, el juez de 46 años rompió en llanto al escuchar su nombre durante una reunión junto al resto de los árbitros del torneo.

Las imágenes muestran a Vincic llevándose las manos al rostro mientras intenta contener la emoción. Inmediatamente, sus colegas se levantaron para aplaudirlo y felicitarlo. Visiblemente conmovido, el esloveno se puso de pie y abrazó a varios de ellos en una escena que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

"Enterarse de que has sido elegido para arbitrar la final de la Copa Mundial de la FIFA", escribió el organismo que rige el fútbol mundial al publicar el video del emotivo momento.

Durante el anuncio también se hizo referencia a la tradicional camiseta dorada que utilizan los árbitros elegidos para impartir justicia en la final del certamen.

"Jugar con la camiseta dorada es algo hermoso. Estoy seguro de que estarás de acuerdo conmigo. Es absolutamente genial. Además, es genial que el árbitro sea Slavko", expresaron durante la ceremonia.

Su recorrido en el Mundial 2026

El encuentro entre Argentina y España será el cuarto compromiso que dirigirá Vincic en esta Copa del Mundo.

Durante el torneo impartió justicia en los partidos Brasil-Marruecos y Jordania-Argelia, correspondientes a la fase de grupos, y en el cruce entre México y Ecuador por los dieciseisavos de final.

En ese último encuentro tomó una decisión que generó repercusión al expulsar al defensor ecuatoriano Piero Hincapié, quien se tapó la boca mientras hablaba con un rival, aplicando la normativa conocida popularmente como la "ley Vinicius-Prestianni".

Su experiencia en los Mundiales

Vincic es árbitro internacional desde 2010 y ya cuenta con experiencia en Copas del Mundo. En el Mundial de Qatar 2022 dirigió dos encuentros de la fase de grupos: la sorpresiva derrota de Argentina frente a Arabia Saudita por 2-1 y el partido entre Gales e Irán.

Para la final del domingo estará acompañado por sus compatriotas Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic como jueces asistentes, mientras que el jordano Adham Makhadmeh se desempeñará como cuarto árbitro.

Con una extensa trayectoria internacional y tras una designación que vivió con una emoción imposible de ocultar, Slavko Vincic tendrá la responsabilidad de impartir justicia en el partido más importante del fútbol mundial, cuando Argentina y España busquen levantar la Copa del Mundo en Nueva Jersey.