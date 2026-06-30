La jornada del martes dejó un duro golpe para el tenis argentino en Wimbledon. Francisco Cerúndolo, la mejor raqueta nacional, quedó eliminado en la primera ronda del tercer Grand Slam de la temporada tras perder con claridad ante el español Jaume Munar en tres sets.

Cerúndolo cayó por 6-1, 6-4 y 6-3 en un encuentro que se resolvió en menos de dos horas y mostró una versión muy alejada del nivel que había exhibido semanas atrás, cuando conquistó el ATP de Queen's, uno de los torneos más tradicionales sobre césped y considerado la principal preparación para Wimbledon.

La derrota representa una de las actuaciones más flojas del argentino en el circuito durante la temporada y lo convirtió en otro de los integrantes de la delegación nacional que se despidieron prematuramente del certamen londinense.

Más temprano también había quedado eliminado Román Burruchaga, quien no pudo superar al australiano Alex de Miñaur, quinto preclasificado del torneo.

El argentino dio pelea en el primer parcial, que perdió en el tie-break, pero luego fue ampliamente superado y terminó cayendo por 7-6, 6-1 y 6-0, cerrando así su participación en el cuadro principal.

Mientras tanto, Tomás Etcheverry continuaba disputando su partido frente al italiano Lorenzo Sonego en la Cancha 4, en un duelo que aparecía como uno de los más equilibrados de la jornada debido al buen servicio de ambos jugadores, una herramienta clave sobre el césped londinense.

La actividad argentina en Wimbledon todavía tenía dos presentaciones pendientes. Mariano Navone debía enfrentar al italiano Flavio Cobolli, uno de los cabezas de serie del torneo, en un compromiso exigente para el bonaerense.

En el cuadro femenino, Nadia Podoroska buscaba avanzar a la segunda ronda frente a la ucraniana Marta Kostiuk, ubicada entre las principales favoritas del certamen.

Cómo ver Wimbledon en vivo

El tercer Grand Slam de la temporada puede seguirse en Argentina a través de las distintas señales de ESPN (ESPN, ESPN 2, ESPN 3 y ESPN 4).

Además, todos los partidos del torneo están disponibles en la plataforma de streaming Disney+, tanto en sus planes Estándar como Premium.