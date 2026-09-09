Diego Domínguez se convirtió en el quinto representante argentino en ingresar al Salón de la Fama de World Rugby, luego de que se anunciara la Clase 2026. El exjugador nació en Córdoba y comenzó su carrera en La Tablada.

Su carrera internacional comenzó con Los Pumas, seleccionado con el que disputó dos partidos ante Chile y Paraguay en 1989. Luego, gracias a la ascendencia italiana de su madre, pudo representar a Italia.

Una trayectoria marcada por Italia

Domínguez debutó con Italia frente a Francia en 1991 y permaneció doce años en la selección italiana, con 74 partidos internacionales. Además, disputó tres Copas del Mundo: 1991, 1995 y 1999.

También fue protagonista de la llegada de Italia al Seis Naciones en 2000. En el histórico triunfo ante Escocia, marcó 29 de los 34 puntos de su equipo, incluidos tres drops.

Cuando se retiró del rugby internacional, en 2003, había conseguido 1.010 puntos: 983 con Italia y 27 con Argentina. De esta manera, quedó dentro del grupo de jugadores que superaron los mil puntos internacionales.

Sus logros a nivel de clubes

A nivel de clubes, Domínguez ganó cuatro títulos de la Serie A y una Copa de Italia con Milan Rugby. También ayudó al Stade Français a conquistar cuatro títulos de la Liga Francesa y una Copa Ives du Manoir.

En 2001 estableció además un récord al marcar 30 puntos en la final de la Copa Heineken frente a Leicester. Tras su retiro, continuó ligado al rugby y al trabajo con jóvenes promesas.