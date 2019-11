El argentino Faggiano es figura en Baurú en el básquetbol de Brasil

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El argentino Lucas Faggiano se erigió hoy en una de las figuras del Baurú, que vapuleó por 96-62 a Brasilia, en uno de los encuentros por la fase regular de la Liga de Básquetbol de Brasil (NBB).



El base bahiense, de 30 años y ex jugador de San Lorenzo, Boca Juniors y San Martín de Corrientes, entre otros clubes, aportó 14 puntos (4-6 en dobles y 2-4 en triples), 7 asistencias, 4 rebotes y 4 recuperos en 26m., para el quinteto paulista.



En Baurú, que acumula 4 victorias y 5 derrotas en el torneo, se destacó también el ala pivote Massey, quien terminó con 19 unidades, 10 rebotes y 3 pases gol.



En tanto, Sao José, con nutrida participación argentina, perdió en la noche del sábado con Unifacisa, por 89-77



El base cordobés Diego Figueredo (ex Libertad de Sunchales) sumó 17 puntos (2-6 en dobles, 3-6 en triples, 4-4 en libres), 4 rebotes y 4 asistencias en 26m. Mientras que el alero rosarino Guido Mariani (ex Argentino de Junín) acumuló 14 unidades (3-8 en dobles, 2-5 en triples, 2-2 en libres) y un rebote en 31m.



Además, el alero santafesino Carlos Buemo (ex Hispano Americano de Río Gallegos) firmó una planilla con 2 puntos, 2 rebotes y un robo en 8m., mientras que el ala pivote Agustín Ambrosino (ex Estudiantes de Concordia) no consiguió puntos en los 8 minutos que permaneció en cancha en el Arena Unifacisa de Paraíba.



En el conjunto ganador se destacó el base uruguayo Santiago Vidal (ex Regatas Corrientes), que concluyó con un balance de 11 tantos, 13 pases gol, 4 rebotes y 4 recuperos.