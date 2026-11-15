El argentino Gustavo Fernández se consagró campeón del Masters de tenis adaptado por primera vez en su carrera. El cordobés derrotó al británico Alfie Hewett por 2-6, 6-4 y 6-1 en la final disputada en Barcelona, España.

El tenista argentino, ubicado en el cuarto puesto del ranking mundial, consiguió uno de los títulos más importantes de su trayectoria al vencer al número dos del mundo. El torneo reúne a los ocho mejores jugadores de la temporada y representa uno de los principales objetivos del calendario internacional.

Una cuenta pendiente que pudo saldar

La conquista tuvo un significado especial para Fernández, de 32 años, quien había disputado cuatro finales del certamen sin poder quedarse con el trofeo. Además, Hewett ya lo había derrotado en la fase de grupos y en las finales de las ediciones 2021 y 2023.

En 2019, el argentino también había llegado al partido decisivo, pero cayó ante el belga Joachim Gerard. Esta vez logró revertir la historia y quedarse con el título después de comenzar perdiendo el primer set.

Una temporada especial para el argentino

Para alcanzar la final, Fernández consiguió dos triunfos en la fase de grupos, frente al chino Zhenxu Ji y al neerlandés Tom Egberink. Luego, en semifinales, superó al español Martín de la Puente por 6-1 y 6-2.

El título coronó una temporada especial, marcada también por el nacimiento de su primer hijo, René. Su trayectoria incluye diez títulos de Grand Slam, cinco en singles y cinco en dobles, además de la medalla de bronce conseguida en los Juegos Paralímpicos de París 2024.