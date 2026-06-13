El arbitraje argentino alcanzó un nuevo hito en el Mundial 2026 con la participación de Juan Pablo Belatti, quien se convirtió en el primer juez de línea en disputar cuatro Copas del Mundo consecutivas.

(Foto: X@FIFA).

El asistente debutó en esta edición durante el empate 1-1 entre Canadá y Bosnia y Herzegovina, en Toronto, integrando la terna arbitral encabezada por Facundo Tello.

Con esta presencia, el oriundo de Saladillo, nacido el 15 de abril de 1979, amplió una trayectoria mundialista que incluye sus participaciones en Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora Estados Unidos-México-Canadá 2026.

Uno de los puntos más altos de su carrera se dio en Rusia 2018, cuando formó parte del equipo arbitral junto a Néstor Pitana y Hernán Maidana que dirigió la final en la que Francia venció a Croacia.

En Qatar 2022, Belatti integró la terna junto a Fernando Rapallini y Diego Bonfá, mientras que en esta edición comparte funciones con Tello y Gabriel Chade.

A sus 47 años, el asistente no solo alcanzó una marca inédita, sino que también quedó muy cerca de otro récord histórico: con el partido en Toronto llegó a 13 presencias en Copas del Mundo, a solo una de igualar la marca del chileno nacionalizado canadiense Héctor Vergara, quien suma 14 encuentros entre 2002 y 2010.

En este mismo Mundial, el iraní nacionalizado australiano Alireza Faghani también alcanzará la cifra de cuatro participaciones, aunque el logro de Belatti se destaca por haber sido conseguido de manera consecutiva.

De esta manera, el arbitraje argentino vuelve a tener un lugar protagónico en la máxima cita del fútbol, consolidando una tradición de presencia y prestigio a nivel internacional.