El argentino Lucas Biglia está en los planes de América de México

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El argentino Lucas Bliglia, actualmente en Milan de Italia, es el jugador que intentará contratar el América de México para reemplazar a su compatriota Guido Rodríguez, quien fue transferido hace pocos días al Betis de España, señaló la prensa mexicana.



Biglia, de 33 años y nacido en la ciudad bonaerense de Mercedes, no es titular en el equipo "rossonero" y aceptaría continuar su carrera en el fútbol de México, aunque esta valuado en 3.500.000 euros.



No obstante, en América confían en que el Milan baje sus pretensiones ante la búsqueda de un jugador que no es titular y que ya pasó los 30 años, señaló Mediotiempo en su página web.



El periodo de pases en el fútbol mexicano cerrará el 31 de enero, por lo que las tratativas deberán realizarse con prontitud, agregó el diario mexicano.



Biglia inició su carrera en Argentinos Juniors y luego vistió las casacas de Independiente, Anderlecht de Bélgica, Lazio y Milan de Italia.



En el seleccionado argentino el mediocampista jugó 58 cotejos, hizo un gol y jugó los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, además de disputar tres copas América en 2011, 2015 y Centenario 2016.