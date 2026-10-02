Marco Morelli protagonizó una de las grandes noticias del viernes en el Gran Premio de Japón de Moto3. El argentino se quedó con el mejor tiempo de la práctica disputada en el circuito de Motegi y superó al local Ryusei Yamanaka por apenas 16 milésimas.

Morelli registró 1:55.280 a bordo de su KTM y quedó en lo más alto de una tanda marcada por la enorme paridad entre los principales pilotos de la categoría. Yamanaka terminó segundo con 1:55.296, mientras que el español Brian Uriarte completó el top 3.

El resultado representa una importante actuación para el piloto argentino, que buscará mantener este rendimiento durante las próximas sesiones del fin de semana.

Perrone también se metió entre los mejores

La jornada tuvo además otra noticia positiva para Argentina. Valentín Perrone terminó quinto, con un registro de 1:55.412, apenas 132 milésimas por detrás de su compatriota.

De esta manera, los dos representantes argentinos consiguieron meterse directamente en la Q2, la segunda instancia de la clasificación que definirá las posiciones de largada para la carrera.

El top 10 quedó completado por Alvaro Carpe, Máximo Quiles, David Muñoz, Veda Pratama, Matteo Bertelle y David Almansa.

Cuándo vuelven a correr los argentinos

Ahora, Morelli y Perrone tendrán como próximo objetivo la clasificación, donde buscarán asegurarse una posición favorable para la carrera principal.

La competencia de Moto3 en Japón se disputará este sábado a las 23 de Argentina, en el Circuito Internacional de Motegi. La actuación de ambos pilotos durante la práctica abrió una expectativa especial para el resto del fin de semana.

Además, el Gran Premio de Japón forma parte de una temporada especial para el motociclismo argentino: desde el próximo año, el MotoGP volverá a tener una fecha en Buenos Aires, con el Gran Premio de la República Argentina previsto para el fin de semana del 9 de abril de 2027.