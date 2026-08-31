Mariano Navone protagonizó una hazaña histórica en el US Open. El tenista argentino derrotó a Novak Djokovic en la primera ronda del torneo y consiguió una de las victorias más importantes de su carrera al imponerse en cinco sets en el estadio Arthur Ashe.

El argentino se impuso por 7-6, 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1, después de remontar un partido que parecía quedar en manos del serbio. Djokovic llegó a estar 2-1 en sets y con ventaja en el cuarto parcial, pero Navone reaccionó y terminó dando vuelta completamente el encuentro.

El triunfo tiene además un valor histórico para el tenis argentino. Navone se convirtió en apenas el segundo argentino en derrotar a Djokovic en un Grand Slam, después de Guillermo Coria, quien lo había vencido en Roland Garros 2005. Además, es el primero en conseguirlo en un partido completo.

Para Djokovic, la derrota significó un golpe inesperado. El serbio, cuarto preclasificado y cuatro veces campeón del US Open, quedó eliminado en primera ronda de un Grand Slam por primera vez desde 2006. También fue su primera caída en el debut del US Open en 20 participaciones.

El partido duró cuatro horas y 36 minutos y estuvo marcado por los problemas físicos que sufrió Djokovic. El ex número uno del mundo mostró dificultades para sostener el ritmo, tuvo calambres y padeció dolores en distintas partes del cuerpo, mientras que Navone aprovechó cada oportunidad para mantenerse en partido y crecer en los momentos decisivos.

El argentino había comenzado el encuentro en desventaja y llegó a estar 1-4 en el primer set, pero logró recuperarse y quedarse con el parcial en el tie-break. Djokovic reaccionó en el segundo y tercero, aunque sin mostrar la contundencia habitual.

A partir del cuarto set, Navone tomó definitivamente el control. Consiguió dos quiebres en los primeros juegos de saque de Djokovic y se quedó con el parcial por 6-2. El serbio pidió atención médica antes del quinto set y ya no pudo recuperar su nivel.

En el último parcial, el argentino fue contundente y ganó 6-1 para cerrar la noche más importante de su carrera. Con la victoria, avanzó a la segunda ronda del US Open, donde enfrentará al ganador del partido entre el italiano Matteo Berrettini y el suizo Stan Wawrinka.

Navone, de 25 años, llegó al torneo sin haber superado anteriormente la tercera ronda de un Grand Slam. Ahora, después de eliminar a una de las máximas figuras de la historia del tenis, tendrá la oportunidad de seguir haciendo historia en Nueva York.

“Es un sueño hecho realidad”, expresó el argentino después de concretar la victoria en el Arthur Ashe. El triunfo ante Djokovic quedó así como el mayor logro de su carrera y una de las grandes sorpresas del comienzo del US Open 2026.