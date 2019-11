El argentino Matías Alustiza no continuará jugando en el Puebla de México

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El delantero argentino Matías Alustiza anunció hoy que el Puebla, club del fútbol mexicano, le notificó que no lo tendrá en cuenta para la próxima temporada y se despidió de los hinchas del club azteca a través de una red social.



Alustiza, de 35 años y ex Santamarina, Chacarita y Arsenal, anunció su salida del club debido a que la directiva le informó que no entraba en planes para el siguiente torneo.



De acuerdo al atacante, Ángel Sosa, directivo del equipo, le dijo que no continuará en el club, por lo que el argentino aprovechó sus redes sociales para enviar un emotivo mensaje de despedida, agradeciendo a sus compañeros y a los hinchas.



"Me acaba de informar Sosa que ya no voy a continuar en el club. Quiero agradecer a cada uno de mis compañeros, utileros, médicos, masajistas y en especial a esta linda afición poblana todo el cariño que me brinda en las calles y en el estadio", escribió Alustiza en su cuenta de Instagram.



Alustiza llegó a Puebla para el Clausura 2019 luego de tener un paso de un año en Pumas y de otro año en Atlas, señaló MedioTiempo.



En su tercer etapa en Puebla (20121-2014, 2015-2016 y 2019) el argentina nacionalizado mexicano marcó un total de seis goles en la Liga y tres en la Copa México.