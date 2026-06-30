El argentino que quedó varado en Miami por el covid y abrió un restaurante

Un viaje de descanso planificado para noviembre de 2019 cambió de manera definitiva el destino de Alan, un oriundo de Montegrande, Provincia de Buenos Aires, que se instaló en Estados Unidos. El bonaerense llegó a suelo norteamericano con la idea de pasar 1 mes de vacaciones luego de desempeñarse durante 9 años en cruceros, pero la irrupción de la emergencia sanitaria global modificó sus planes de forma drástica.

"Llegué a Miami en noviembre de 2019 para pasar un mes de vacaciones" recuerda sobre el inicio de su estadía en la localidad costera. La llegada de la pandemia y las restricciones de viaje lo dejaron inmovilizado en el país norteamericano junto a otros compatriotas. "Por el COVID-19 y la pandemia me quedé atrapado junto a otros argentinos, y decidimos buscarnos la vida en Miami" relata el comerciante.

A pesar de las dificultades iniciales, el residente se adaptó a la vida local y actualmente está al frente del establecimiento gastronómico Level S. En un diálogo con el periodista Mauricio Laciar de GRUPO HUARPE, quien se encuentra en la ciudad cubriendo el Mundial, Alan elogió las bondades de su nuevo hogar. "Miami es una de las ciudades más hermosas del planeta Tierra por su playa, su gente y su clima" afirma sobre el impacto que le causó el lugar, al tiempo que destaca aspectos como la playa, la gente y el clima cálido.

La evolución de la urbe estadounidense sumó un atractivo extra con el desembarco de grandes figuras del deporte, un fenómeno que reactivó la presencia de la comunidad argentina. "Todo explotó con la llegada del capitán, la ciudad se revolucionó por completo y cambió muchísimo para bien" analiza con respecto a la transformación de la zona en el último tiempo.

A 6 años de su arribo, el entrevistado admite que el desarraigo genera nostalgia, en especial por las costumbres compartidas con los seres queridos en su tierra natal. "Lo que más extraño son los amigos, las amistades y todos esos lazos que uno deja atrás, esa argentinidad que se vive en el quincho" confiesa al evaluar lo que más echa de menos. Aunque en el exterior dispone de los elementos materiales, el factor humano resulta insustituible para el cocinero. "Aquí puedes tener la carne, el quincho y la piscina, pero no es lo mismo porque te falta el amigo al lado compartiendo el momento" reflexiona.

El empresario planea retornar pronto a su país de origen de forma temporal para reencontrarse con sus afectos. "Regresaré de vacaciones para disfrutar de unos buenos asados" anticipa sobre sus planes futuros, mientras continúa recibiendo clientes en su local culinario.