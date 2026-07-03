El argentino que sobrevivió ocho días bajo los escombros en Venezuela

Hernán Gil, de 43 años, logró mantenerse con vida durante ocho días bajo los restos de un edificio en Catia La Mar, Venezuela. El hombre quedó atrapado luego de sismos de 7,2 y 7,5 grados que provocaron 2.295 muertes en el país. Su supervivencia fue posible porque quedó protegido dentro de una garita que se desplazó durante el colapso, donde una mesa y una silla sirvieron como escudo ante las 140 toneladas de ruinas acumuladas.

El operativo de salvamento demandó 72 horas de labor ininterrumpida por parte de más de 100 especialistas provenientes de siete países. Estos equipos coordinaron maniobras de precisión para abrir un acceso seguro.

La historia de este hombre en medio de la emergencia nacional se transformó en "un símbolo de que, a veces, la vida se impone sobre todo" para quienes siguieron de cerca el caso. El rescate finalizó entre gestos de emoción de los operarios, quienes destacaron la importancia de la cooperación internacional para salvar una vida tras la tragedia que motivó siete días de duelo oficial.