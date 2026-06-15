Lo conocen como Vozinha, pero su nombre es Josimar, y casi se llama Jorge Valdano. El portero caboverdiano, que hizo historia al detener el ataque de España el 15 de junio, en el debut de Cabo Verde en la Copa Mundial de la FIFA 2026, fue un bebé que unió a los grandes rivales Brasil y Argentina en su propio registro al nacer.

El ganador de este clásico sudamericano fue decidido por un funcionario del registro civil en 1986. "En el mundo del fútbol, soy Vozinha. Pero les mando un abrazo a Jorge Valdano y Josimar, quienes inspiraron mi nombre", dijo el arquer a la FIFA después del partido, tras empatar con España, sin recibir goles.

Jugando junto a Diego Maradona en el equipo campeón ese año, el argentino Jorge Valdano anotó cuatro goles durante el Mundial de México 86. Ganó la Bota de Bronce y dejó una gran impresión en un hombre de origen caboverdiano, Zé Pedro, quien intentó registrar a su hijo, nacido pocos días antes, como Jorge Valdano.

La FIFA contactó a Jorge Valdano unos días antes del debut de Cabo Verde para contarle esta historia al argentino. Fue gracias a este contacto que se enteró de la existencia de la anécdota y se mostró encantado: "Cuarenta años después de jugar en la Copa Mundial 1986, también juego en el de 2026; no en persona, sino a través de Vozinha como "Jorge Valdano". Fue una gran sorpresa enterarme de esto".

"Primero, es un enigma. ¿Por qué este hombre pensó en Jorge Valdano cuando existía Diego Maradona? Pero no podría estar más orgulloso. Un fuerte abrazo a Vozinha, a su padre, a Josimar y a todos los involucrados en esta historia", concluyó Valdano.

Pero, ¿Qué tiene que ver Josimar en todo esto? El registrador que atendió a Zé Pedro en Cabo Verde no permitió que el bebé se llamara Jorge Valdano porque era un nombre extranjero. Así que el padre pensó en un jugador de habla portugués que también brillara en la Copa del Mundo: el brasileño Josimar, quien marcó dos golazos en 1986 contra Irlanda del Norte y Polonia.

"A los caboverdianos nos gusta apoyar a los países de habla portuguesa, como Brasil y Portugal. Como mi abuelo era seguidor de Brasil, era más por su afición al fútbol y a las selecciones nacionales, que siempre han sido muy fuertes. Es pura pasión por el fútbol”, declaró Vozinha a la FIFA.

Lo curioso es que la abuela de Vozinha, la señora Maria Senhorinha dos Santos, pasó toda su vida llamando a su nieto "Dani" porque le costaba pronunciar "Valdano". Pero fue gracias a ella que recibió el apodo que ahora luce en su camiseta.

La abuela adoptó este apodo porque Dani fue criado por sus abuelos mientras su padre estaba en el ejército y su madre trabajaba largas jornadas. Cuando jugaba al fútbol con chicos mayores en la calle, recibía algunos golpes, pero no le gustaba perder. Por eso, sus amigos de la infancia decían que "corría hacia la abuela".

"Me pegaban mucho, y cuando no podía vengarme, volvía a casa enfadado, con cara de pocos amigos, y se burlaban de mí, diciendo que iba a quejarme con mis abuelos", declaró el portero caboverdiano a la FIFA en junio de 2024, años antes de saber que se convertiría en el héroe de un partido de la Copa Mundial 2026.

Dos años después, al finalizar el partido contra España, Vozinha dedicó el heroico empate a sus abuelos: "Agradezco a mis padres y a mis abuelos, que ahora son pequeñas estrellas en el cielo. Mi abuela falleció hace dos años, mi abuelo también, y crecí con ellos. Hoy, si estuvieran vivos, estarían muy orgullosos de su nieto. Mi emoción se debe a eso. Es algo con lo que Cabo Verde ha soñado toda su vida".

Ahora, además del pueblo caboverdiano, otros grupos de aficionados parecen estar de su lado. El entusiasmo mundial fue tan grande que Vozinha pasó de 50 mil seguidores (la cantidad que tenía al comenzar el partido) a 2.5 millones en un solo día.

"Es fantástico, no me lo esperaba. Al final, es por Cabo Verde, por nuestra gente. Agradezco a todos los aficionados, incluidos los brasileños, porque han brindado un apoyo enorme a todos los caboverdianos y a la selección nacional. Esto es por Cabo Verde", concluyó.