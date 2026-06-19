La cuenta regresiva para el duelo entre Argentina y Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 ya comenzó, y desde el conjunto europeo llegaron declaraciones que no pasaron desapercibidas. Alexander Schlager, arquero titular de la selección austríaca, se refirió a Lionel Messi y sorprendió al admitir que su preferencia histórica está del lado de Cristiano Ronaldo.

El guardameta de 30 años, una de las figuras en la victoria de Austria por 3 a 1 sobre Jordania en su regreso a una Copa del Mundo después de 28 años, habló con los medios en la previa del encuentro que se disputará el próximo lunes en Dallas. "En principio soy más de Cristiano Ronaldo", expresó Schlager, generando repercusión inmediata entre los fanáticos del fútbol y reavivando uno de los debates más emblemáticos de los últimos tiempos.

Sin embargo, lejos de minimizar la figura del capitán argentino, el arquero austríaco se mostró profundamente respetuoso con el rosarino y destacó todo lo que representa dentro de una cancha. "Es un jugador que durante mucho tiempo ha rendido a un nivel tan bueno, sería una osadía decir o intentar decir algo en su contra", sostuvo.

Schlager también remarcó la influencia que ejerce Messi sobre sus compañeros y el impacto que genera cada vez que entra al campo de juego. "Tiene una presencia increíble y se nota en su equipo. Lo que genera cuando está en la cancha y la vibra que transmite. Por eso tengo muchas ganas de jugar este partido y vamos a intentar hacer todo lo posible para contrarrestarlo", agregó el arquero que actualmente milita en el Red Bull Salzburg.

Las declaraciones llegan después del espectacular debut de Messi en el Mundial. El capitán argentino marcó los tres goles en la victoria 3 a 0 sobre Argelia y alcanzó una marca histórica al igualar al alemán Miroslav Klose entre los máximos goleadores de la historia de las Copas del Mundo.

Por su parte, el equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará una nueva victoria que le permita asegurar su clasificación a los 16avos de final. El encuentro entre Argentina y Austria se jugará el lunes 22 de junio desde las 14 horas en el imponente AT&T Stadium de Dallas, escenario con capacidad para más de 80 mil espectadores.

Mientras el debate entre Messi y Cristiano suma un nuevo capítulo, el astro argentino tendrá una motivación extra para responder dentro de la cancha, el lugar donde construyó una de las carreras más extraordinarias de la historia del fútbol.