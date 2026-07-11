El arquero de Bélgica: "El ganador de Francia vs. España será campeón del mundo"

Tras la eliminación de Bélgica a manos de España en los cuartos de final del Mundial 2026, el arquero Thibaut Courtois realizó una contundente predicción sobre el desenlace del torneo. El experimentado guardameta aseguró que el próximo campeón del mundo saldrá de la semifinal que disputarán Francia y España, dejando de lado las posibilidades de las selecciones que integran la otra llave, entre ellas Argentina.

Al finalizar el encuentro, Courtois fue consultado por el nivel mostrado por el seleccionado español y no dudó en destacar su potencial. "Obviamente puede ganar el Mundial porque tiene mucha ilusión y un gran equipo. Yo creo que el ganador de esa semifinal será el campeón del mundo", afirmó.

Con esas declaraciones, el arquero belga dio como favoritos a franceses y españoles para quedarse con el título, pese a que la otra semifinal la disputarán el ganador del cruce entre Argentina y Suiza frente al vencedor de Inglaterra y Noruega.

Además de referirse al futuro del torneo, Courtois explicó por qué fue reemplazado durante el partido ante España. El arquero señaló que sintió molestias físicas, aunque aclaró que la decisión final fue del entrenador. "Sentí mucho dolor en el cuádriceps. No tuve ningún problema para quedarme en el arco, solo para los saques largos. Al final, el entrenador decidió sacarme, no hay problema porque el equipo está por encima de todo", expresó.

Las declaraciones del arquero coincidieron con las de Lamine Yamal, una de las figuras de España, quien también mostró confianza antes de enfrentar a Francia por un lugar en la final. "Somos las dos mejores selecciones del Mundial. Si alguien puede contra ellos, somos nosotros", sostuvo el joven futbolista español.

Los dichos de Courtois también llegaron al plantel argentino. En la previa del partido frente a Suiza por los cuartos de final, Cristian Romero fue consultado por la prensa y evitó polemizar. "Nosotros estamos enfocados en mañana. Va a ser un partido duro y no escuchamos lo que piensa un jugador. Cada uno tiene su manera de pensar, pero nosotros estamos enfocados en mañana", respondió el defensor de la Selección Argentina.

Mientras Francia y España ya esperan por un lugar en la final, del otro lado del cuadro Argentina, Suiza, Inglaterra y Noruega buscarán avanzar con el objetivo de desmentir el pronóstico del arquero belga.