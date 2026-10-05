Lionel Messi tendrá este martes una noche cargada de emoción en el Monumental. La Selección argentina enfrentará a Benín en el partido que marcará su despedida del seleccionado en el país y, frente a él, estará Marcel Dandjinou, el arquero de 28 años que ya avisó que no piensa facilitarle la celebración.

Dandjinou, que juega en el Kruger United de Sudáfrica, habló con MARCA antes del encuentro y reconoció la admiración que siente por el capitán argentino. “Para mí es uno de los reyes del fútbol. Hemos crecido viéndolo jugar. Es uno de nuestros jugadores favoritos”, aseguró.

Pero cuando le plantearon una situación hipotética mucho más concreta, su respuesta cambió el tono: ¿qué haría si en el último minuto Messi tuviera un penal frente a él?

“No, no. Soy arquero y estoy ahí para atajar. Aunque sea el último minuto y haya un penal, si Messi lo tira, intentaré pararlo”, respondió.

Y fue todavía más claro: “Nadie nos ha dicho que tengamos que regalarle un gol”. Para Dandjinou, si Messi quiere marcar en su despedida, tendrá que conseguirlo dentro de la cancha.

"No estamos aquí para hacer turismo"

El arquero también dejó en claro que Benín no pretende limitarse a ser un espectador de la despedida del capitán argentino.

“Este partido no es como cualquier otro. Creo que es algo que ocurre una sola vez en nuestra carrera, por ser el último partido de Messi”, sostuvo.

Sin embargo, remarcó que la selección africana tiene una responsabilidad propia: “Estamos aquí por Argentina y por Messi, pero no debemos olvidar que también representamos a nuestro país”.

En ese sentido, lanzó la frase que rápidamente se convirtió en una de las declaraciones más llamativas de la previa: “No estamos aquí para hacer turismo en Argentina, estamos aquí para jugar y competir”.

Dandjinou resumió su postura con una premisa simple: “Esto es fútbol: once contra once. Podemos ganar, empatar o ellos pueden ganar”.

Todos quieren la camiseta de Messi

Más allá del desafío deportivo, el arquero contó que el plantel de Benín también vive con entusiasmo la posibilidad de compartir cancha con Messi.

Según relató, todos sus compañeros quieren quedarse con la camiseta del capitán argentino después del encuentro. “Sería bueno que hicieran muchas camisetas y nos dieran una a cada jugador”, bromeó.

Para Dandjinou, disputar este partido será además un recuerdo que conservará durante toda su carrera. “Podré decir en mi carrera: ‘Yo estuve allí, en el último partido de una leyenda, en el último partido de Messi’. Es increíble”, expresó.

También habló sobre los problemas de Benín

El arquero fue consultado además por las versiones sobre dificultades que habría atravesado la delegación durante su estadía en Buenos Aires, relacionadas con el hotel y las condiciones de preparación.

Dandjinou negó que existieran inconvenientes: “No hemos tenido ningún problema. Estamos bien aquí en Buenos Aires. Hemos tenido buenas condiciones”.

Ahora tendrá el desafío más esperado: ponerse bajo los tres palos del Monumental y tratar de evitar que Messi convierta en una noche que estará marcada por la despedida del capitán argentino. El partido se jugará este martes a las 20.