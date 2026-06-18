El arquero de Corea del Sur que no fue al nacimiento de su hija por el Mundial

Kim Seung-gyu, arquero de la Selección de Corea del Sur, realizó un sacrificio personal de gran magnitud para formar parte de la delegación en la Copa del Mundo 2026. A los 35 años, uno de los máximos referentes del equipo asiático reveló que no pudo estar presente en el nacimiento de su primera hija. El motivo fue su compromiso con el seleccionado, ya que se encontraba concentrado con el plantel profesional durante la etapa previa al inicio del torneo internacional.

A pesar de la dificultad de la situación, el futbolista reconoció que la decisión fue compleja pero necesaria. El arquero manifestó que "entiende lo que implica representar a su país en una Copa del Mundo" y subrayó la importancia de su rol dentro del grupo.

En ese sentido, Kim Seung-gyu aclaró que para tomar esta determinación "recibió el apoyo de su familia" y añadió que ahora "espera compensar ese sacrificio con una gran actuación" bajo los tres palos.

El camino del portero hacia esta cita mundialista no fue sencillo, ya que debió sobreponerse a dos graves lesiones de rodilla que pusieron en riesgo su carrera. En aquel proceso de recuperación, el jugador llegó a evaluar la posibilidad del retiro definitivo. Sin embargo, logró recuperar su nivel de competencia en el FC Tokyo de Japón, lo que le permitió volver a ser una pieza fundamental para su país.

Con esta participación, Kim Seung-gyu alcanzó su cuarta experiencia en este tipo de torneos, una cifra que en el plantel actual solo comparte con el capitán Son Heung-min. Esta trayectoria lo posiciona como una de las voces con mayor autoridad en un equipo que busca trascender en la competencia.

Tras debutar con una victoria por dos a uno frente a República Checa, el seleccionado surcoreano se prepara para enfrentar a México este jueves en un duelo clave por el Grupo A.