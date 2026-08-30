La eliminación de River ante Independiente Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana dejó como uno de sus protagonistas a Santiago Beltrán, el arquero del Millonario que tuvo una actuación destacada en la definición por penales. Días después de aquella serie, su colega colombiano Weimar Asprilla lo llenó de elogios y aseguró que el joven guardameta será una figura importante del fútbol argentino.

Asprilla tuvo un duelo particular con Beltrán durante la definición desde los doce pasos. El arquero de Independiente Santa Fe consiguió atajar uno de los penales y posteriormente fue el encargado de ejecutar el remate que terminó de sentenciar la clasificación de su equipo.

Beltrán, por su parte, también había sido determinante para River. El juvenil consiguió atajar tres penales durante la tanda y de esa manera mantuvo con vida al conjunto dirigido por Marcelo Gallardo. Sin embargo, cuando llegó su turno de patear, su remate no pudo convertirse en gol y la serie quedó en manos del equipo colombiano.

Pese a ese desenlace, la actuación del arquero de River llamó la atención de Asprilla, quien valoró especialmente su personalidad en una instancia de máxima presión.

El colombiano destacó las condiciones de Beltrán y pronosticó un futuro importante para el joven arquero. En ese sentido, sostuvo que “va a ser un grande de Argentina”, una frase que rápidamente tomó relevancia luego de la eliminación del Millonario.

El reconocimiento llegó justamente de parte del arquero que terminó imponiéndose en el duelo individual. Asprilla no solamente logró detener un penal, sino que además asumió la responsabilidad de ejecutar el último disparo de la tanda y convirtió para darle a Independiente Santa Fe el pase a los cuartos de final.

Una definición que dejó a River afuera

River había llegado a la revancha con la obligación de conseguir un resultado que le permitiera avanzar. Después del 0-0 en Bogotá, ambos equipos volvieron a empatar, esta vez 1-1 en el Monumental, por lo que la clasificación tuvo que resolverse desde los doce pasos.

El Millonario comenzó ganando el partido gracias a un gol de Sebastián Driussi a los 51 minutos. Sin embargo, Independiente Santa Fe consiguió igualar a los 79 minutos mediante un penal ejecutado por Franco Fagúndez, sancionado luego de una mano de Lucas Martínez Quarta.

El empate obligó a definir la serie por penales y allí apareció la figura de Beltrán. El arquero riverplatense tuvo varias intervenciones importantes y consiguió detener tres ejecuciones, aunque finalmente no pudo evitar la eliminación.

En el otro arco, Asprilla también tuvo su momento decisivo. El colombiano atajó un penal y luego convirtió el remate que cerró la tanda y confirmó la clasificación de Independiente Santa Fe.

La eliminación significó un duro golpe para River, que quedó afuera de la Copa Sudamericana en su propio estadio. Para Beltrán, sin embargo, la noche también representó una actuación que recibió reconocimiento incluso del arquero rival.

El elogio de Asprilla aparece así como un respaldo para el joven guardameta argentino, que pese al error en el último penal fue una de las figuras de River durante la definición. Su actuación y las palabras del arquero colombiano abrieron una nueva mirada sobre el futuro del juvenil, que ya recibió una fuerte señal de reconocimiento desde el equipo que terminó eliminando al Millonario.