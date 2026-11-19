El arquero brasileño Hugo Souza, figura del Corinthians, atraviesa una particular situación personal: será padre de dos niñas con dos mujeres diferentes, cuyos nacimientos se esperan con apenas dos meses de diferencia. La noticia generó repercusión en Brasil y tomó trascendencia luego de que una de las futuras madres confirmara públicamente el embarazo.

Se trata de Rai Araújo, una influencer que espera una niña y transita el sexto mes de gestación. La joven confirmó que el futbolista es el padre de la bebé, aunque aclaró que no tenía intención de que su situación personal tomara estado público.

"La información es verídica, pero no era mi intención la exposición. No voy a dar detalles personales, pero puedo decirte que él cumple el papel de padre", expresó Araújo en diálogo con la revista brasileña Quem.

La noticia se conoció mientras otra mujer vinculada al arquero también espera una hija. Se trata de Rauany Barcellos, su exprometida, quien cursa el octavo mes de embarazo. La pareja había anunciado la llegada de la bebé en julio, después de poner fin a su relación.

La niña se llamará Pétala y su nacimiento está previsto para las próximas semanas. De esta manera, Souza tendrá dos hijas con mujeres diferentes en un período muy corto.

La historia detrás de los dos embarazos

Según trascendió en medios brasileños, Hugo Souza y Rai Araújo se conocieron en 2022, aunque dejaron de tener contacto cuando el arquero comenzó otra relación. Tiempo después, tras la ruptura del compromiso con Barcellos, retomaron el vínculo y posteriormente se produjo el embarazo.

Araújo también compartió en sus redes sociales parte de lo que significó atravesar esta situación. La influencer reconoció que la gestación no fue planificada y que inicialmente estuvo marcada por el miedo y la dificultad para aceptar la noticia.

"Este embarazo no fue planeado, no fue esperado. No hubo fiesta de bienvenida, sorpresas ni felicitaciones. Fue un embarazo silencioso. Empezó con lágrimas, dolor y mucho miedo", escribió.

Por su parte, el embarazo de Barcellos había despertado especulaciones sobre una posible reconciliación con el futbolista. Sin embargo, desde el entorno del arquero aclararon que no retomaron la relación y que la gestación correspondía a un período anterior a la separación.

A pesar de la ruptura, ambos mantienen un trato cordial. Souza incluso participó de una celebración íntima para conocer el sexo de la bebé y le dedicó un mensaje afectuoso a su expareja en redes sociales.

Hasta el momento, el arquero del Corinthians no realizó declaraciones públicas sobre la situación ni se expresó en sus redes sociales. La confirmación de Araújo y los detalles difundidos por la prensa brasileña pusieron su vida personal en el centro de la atención, en paralelo a su presente deportivo.