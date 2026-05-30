PSG y Arsenal se enfrentan en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría. Los franceses, dirigidos por Luis Enrique, se consagraron campeones de la última edición, mientras que el elenco británico comandado por Mikel Arteta busca su primer título. El alemán Jan Seidel es el árbitro principal, sus asistentes son Jan Seidel y Rafael Foltyn. El encargado del VAR es Carlos del Cerro Grande, mientras que en el AVAR está Bastian Dankert.

Desarrollo del Primer Tiempo

Con una iniciativa contundente, el Arsenal está ganando al PSG por 1 a 0. A los 5 minutos de haber iniciado el encuentro, Kai Havertz aprovechó un rebote tras una mala salida del fondo del PSG y, al igual que en la edición 2020/21 con el Chelsea, el atacante alemán quedó mano a mano con el arquero y convirtió el primer gol del partido.

Si bien, el cuadro parisino controla la posesión del balón ante un Arsenal que se plantó con una postura especulativa para cerrar los espacios. Con el resultado a favor, el elenco británico se plantó en la mitad de la cancha y le brindó la posesión de la pelota al PSG.

La copa "orejuda", el título más preciado por los clubes europeos.

La Previa

Los ingleses, subcampeones en 2006, aspiran a convertirse en el 25º club en levantar el trofeo. Los franceses, vigentes campeones, aspiran a convertirse en el segundo club de la era moderna de la Champions League en revalidar el título, tras el Real Madrid, que ganó tres ediciones consecutivas entre 2016 y 2018.

Gabriel Heinze y su amigo Mikel Arteta llevaron al Arsenal a la final de la Champions League (REUTERS/Hannah Mckay).

Los “Gunners” también tienen la posibilidad de hacer historia grande. Luego de romper el maleficio y volver a conquistar la Premier League, los de Mikel Arteta intentará conquistar por primera vez la Champions League. Acumulan cinco victorias en fila. Entre los hombres del banco londinense habrá un argentino con historia en ambos clubes: Gabriel Heinze, que resignó el mando de un equipo propio para convertirse en la mano derecha de Mikel Arteta y que, desde ese rol, transformó al elenco inglés en la escuadra más difícil de perforar de toda Europa.

El camino a la final tuvo un paso perfecto en la fase de grupos, al quedarse con el primer puesto con puntaje ideal tras ocho victorias en igual cantidad de presentaciones, clasificando de manera directa a los octavos de final. Los ingleses primero sacaron al Bayer Leverkusen por 3-1, luego 1-0 al Sporting Lisboa y en semifinales al Atlético de Madrid por 2-1.

En tanto, el PSG, aunque viene de caer en su última presentación oficial por 2-1 ante Paris FC, llega a este compromiso como campeón de la Ligue 1 y con la chance histórica de cosechar un bicampeonato de Europa, luego de conquistar su primera Orejona la temporada pasada tras golear al Inter en la final.

Khvicha Kvaratskhelia disputará su segunda final consecutiva de Champions League (Reuters)

Los comandados por Luis Enrique tuvieron un andar irregular en la fase regular al hilvanar 14 unidades, lo que los posicionó en la undécima colocación y los envió a disputar los playoffs, donde superaron por un global 5-4 al Mónaco. Luego, los parisinos se convirtieron en una máquina, al vapulear 8-2 al Chelsea y 4-0 al Liverpool. En semifinales se impusieron en una apasionante serie ante Bayern Munich por 6-5.

Entre las figuras más relevantes del plantel está el georgiano Khvicha Kvaratskhelia, quien, de ser un total desconocido, pasó a convertirse en “Kvaradona” y dominar Europa bajo el ala de Luis Enrique en el PSG. Desde su llegada al Napoli, el técnico español potenció su nivel convirtiéndolo en una de las figuras más importantes del plano internacional.

El ascenso fulgurante de Khvicha Kvaratskhelia, nacido en Tiflis, Georgia, el 12 de febrero de 2001, ha modificado la percepción internacional sobre el fútbol georgiano. La consagración del extremo como figura estelar del Paris Saint-Germain (PSG) y su liderazgo en la conquista de la primera Champions League para el club francés marcaron un hito inédito tanto para su país natal como para el fútbol europeo.

Cómo se define si hay empate

Si el resultado está igualado al término del tiempo reglamentario, se disputa una prórroga compuesta por dos tiempos de 15 minutos cada uno. Si un equipo anota más goles que su rival durante ese periodo, se consagra vencedor. Si persiste la igualdad después de la prórroga, el desenlace se decide a través de una serie de penales.

El Puskas Arena, el escenario listo para la final (REUTERS/Angelika Warmuth).

Formaciones

PSG: Matvey Safonov en el arco; Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes en la defensa; Hakimi, Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz como volantes; y en la línea de ataque, Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.

Arsenal: David Raya en el arco; Cristhian Mosquera, William Saliba, Hincapié, Gabriel, Havertz, Lewis-Skelly en la línea de defensa; Declan Rice, Martin Odegaard en el medio campo; Bukayo Saka, Leandro Trossard en ataque. DT: Mikel Arteta.

Los máximos ganadores de la Champions League

Real Madrid: 15

AC Milan: 7

Liverpool y Bayern Múnich: 6

Barcelona: 5

Ajax: 4

Manchester United e Inter: 3

Chelsea, Nottingham Forest, Juventus, Porto y Benfica: 2

PSV, Aston Villa, Manchester City, Olympique Marsella, PSG, Celtic, Estrella Roja, Hamburgo, Feyenoord, Borussia Dortmund y Steaua Bucarest: 1

Las últimas finales de la UEFA Champions League

2024/25: PSG 5-0 Inter de Milán

2023/24: Real Madrid 2-0 Borussia Dortmund

2022/23: Manchester City 1-0 Inter de Milán

2021/22: Real Madrid 1-0 Liverpool

2020/21: Chelsea 1-0 Manchester City

2019/20: Bayern Múnich 1-0 PSG