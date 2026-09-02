El mundo de la moda quedó sacudido por la cancelación de la retrospectiva dedicada a John Galliano que estaba prevista para la primavera de 2027 en el Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

La exposición, titulada “John Galliano: Horizons”, iba a recorrer cuatro décadas de la carrera del reconocido diseñador y serviría como eje de la próxima Met Gala. Sin embargo, tras la fuerte polémica generada por su elección, Galliano y el museo decidieron no avanzar con el proyecto.

El diseñador anunció su decisión luego de mantener conversaciones con las autoridades del Met y otras personas vinculadas con la organización. En un comunicado, aseguró que lamentaba profundamente la cancelación y volvió a asumir la responsabilidad por el daño provocado por sus palabras del pasado.

El escándalo que volvió a aparecer

La controversia se remonta a 2011, cuando Galliano fue registrado realizando comentarios antisemitas y racistas en París mientras se encontraba bajo los efectos del alcohol. El episodio provocó un escándalo internacional y terminó con su despido de la casa Dior.

Posteriormente, un tribunal francés lo declaró culpable por las expresiones antisemitas. Desde entonces, Galliano pidió disculpas públicamente y emprendió un proceso de recuperación y rehabilitación de su carrera.

A pesar de sus esfuerzos durante los últimos 15 años, la posibilidad de que el Met le dedicara una exposición generó nuevas críticas, especialmente entre referentes de la comunidad judía, dirigentes locales y sectores vinculados al museo.

Una muestra que iba a ser histórica

La retrospectiva estaba pensada para reunir prendas, accesorios, bocetos, materiales de archivo y trabajos correspondientes a las distintas etapas de la trayectoria de Galliano.

El recorrido incluía desde su colección de graduación de 1984 en Central Saint Martins hasta sus trabajos para Givenchy, Dior y Maison Margiela, donde presentó su última colección en 2024. La muestra habría sido apenas la tercera retrospectiva del Costume Institute dedicada a un diseñador vivo, después de las realizadas a Yves Saint Laurent y Rei Kawakubo.

El proyecto había sido anunciado oficialmente el 31 de julio y despertó entusiasmo entre numerosos referentes de la industria debido a la influencia de Galliano en la moda contemporánea.

El respaldo de Anna Wintour

La cancelación también puso en el centro de la escena a Anna Wintour, una de las figuras más influyentes de la moda y una histórica defensora del trabajo de Galliano.

Wintour respaldó la decisión del diseñador y calificó su postura como “muy valiente”. Al mismo tiempo, destacó su enorme influencia artística y su aporte a la alta costura.

Desde el Met también acompañaron la determinación. Max Hollein, director y CEO de la institución, confirmó que la decisión fue tomada de común acuerdo con Galliano.

La Met Gala deberá buscar otro tema

Con la cancelación de “John Galliano: Horizons”, la Met Gala 2027 deberá contar con una nueva exposición y una temática diferente.

El Museo Metropolitano informó que los detalles de la nueva muestra de primavera y del próximo eje de la gala serán anunciados más adelante. La decisión puso fin, al menos por ahora, al intento de homenajear institucionalmente a uno de los diseñadores más influyentes de las últimas décadas, cuyo legado artístico continúa atravesado por la controversia de sus declaraciones.