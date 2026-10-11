El arzobispado lanza una app para consultar horarios de misas y actividades

El Arzobispado de San Juan de Cuyo presentará este viernes 16 de octubre, a las 12, Iglesias SJ, una nueva sección digital destinada a reunir información sobre las parroquias, capillas y comunidades religiosas de la provincia. La plataforma permitirá consultar los horarios de misa y conocer las actividades programadas por las distintas iglesias sanjuaninas.

La iniciativa busca facilitar el acceso a la información religiosa mediante una herramienta que concentre en un mismo espacio los datos necesarios para organizar la participación en las celebraciones y actividades de la Iglesia católica.

Entre sus principales funciones, los usuarios podrán buscar una iglesia específica y consultar cuándo se celebrará su próxima misa. También tendrán la posibilidad de encontrar celebraciones cercanas a su ubicación o filtrar las opciones según el día y el horario.

Agenda de actividades y asistencia sacerdotal

La plataforma también incluirá información sobre la agenda de eventos de las parroquias, con fechas de celebraciones especiales y fiestas patronales. De esta manera, los fieles podrán conocer las actividades previstas en distintas comunidades de San Juan sin tener que buscar los datos por separado.

Otra de las prestaciones anunciadas permitirá solicitar la asistencia de un sacerdote para una persona enferma, una función orientada a facilitar el contacto con la Iglesia ante situaciones en las que se necesite acompañamiento pastoral.

Cómo acceder a Iglesias SJ

Según informó el Arzobispado, la herramienta estará disponible de manera gratuita a través de su sitio web y podrá instalarse en el celular sin necesidad de descargarla desde Google Play o App Store.

La presentación está prevista para el viernes 16 de octubre a las 12. Los interesados podrán ingresar a la plataforma mediante el enlace oficial: https://arzobispadosanjuan.ar/app.

La propuesta se suma a los recursos digitales que el Arzobispado de San Juan de Cuyo pone a disposición de la comunidad. En su página oficial ya cuenta con una sección dedicada a los horarios de misa, donde se pueden consultar las celebraciones de parroquias y santuarios de la provincia.

Con Iglesias SJ, la institución busca centralizar esa información y ampliar las posibilidades de acceso a los horarios, las actividades y los servicios pastorales de las comunidades religiosas sanjuaninas.