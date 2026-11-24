La Comisión Arquidiocesana de Justicia y Paz del Arzobispado de San Juan de Cuyo convocó a la comunidad sanjuanina y especialmente a los legisladores nacionales a reflexionar sobre la prevención de la ludopatía y la regulación del juego y las apuestas en línea. La iniciativa se da en el marco del debate legislativo sobre una problemática que, según advirtieron desde la Iglesia, afecta especialmente a niños, adolescentes y jóvenes.

La Comisión adhirió a la Carta a los Senadores por Regulación de Apuestas Online, emitida por la Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS) Nacional, e invitó a la ciudadanía a realizar una lectura atenta del documento. Además, convocó a sumarse a una junta de firmas para respaldar el pedido ante los representantes legislativos.

El riesgo de que el proyecto pierda estado parlamentario

En la carta, la Comisión Episcopal de Pastoral Social advirtió que el proyecto de ley de prevención de la ludopatía y regulación de los juegos de azar y apuestas en línea corre el riesgo concreto de perder estado parlamentario durante noviembre. Por ese motivo, reclamó a los senadores que retomen de inmediato su tratamiento y generen los acuerdos necesarios para que pueda convertirse en ley.

El documento recordó que hace más de dos años vienen planteando la preocupación por el crecimiento de las apuestas online y sus consecuencias. En julio de 2024, la Iglesia expresó la consigna “Apostar no es un juego”, mientras que en noviembre de ese año pidió a Diputados el tratamiento urgente de la iniciativa.

En febrero de 2025, la Comisión volvió a reclamar ante el Senado y alertó sobre la instalación de una “cultura de la timba y del azar”. En octubre de ese mismo año, la Conferencia Episcopal Argentina sostuvo que “la ludopatía es un atentado contra la vida” y advirtió que, sin controles adecuados, cada teléfono celular puede convertirse en un “casino”.

La protección de niños, jóvenes y familias

La carta sostiene que los daños de las apuestas online ya se observan en las familias, las escuelas, los clubes y las comunidades. También señala que distintos estudios e investigaciones aportan evidencia sobre los riesgos para la salud mental y el desarrollo integral, con un impacto particularmente grave en menores y personas en situación de vulnerabilidad.

A la luz de la Doctrina Social de la Iglesia, la Comisión Arquidiocesana de San Juan destacó la necesidad de cuidar integralmente a las personas, proteger a las familias frente al endeudamiento y la ruptura de los vínculos sociales, y priorizar la salud pública y el bien común por encima de los intereses económicos.

El documento nacional advirtió que los costos humanos, familiares, sociales y sanitarios de la ludopatía recaerán sobre las personas y el conjunto de la sociedad, y no sobre quienes se benefician de este negocio. “No hacer nada también es una decisión”, expresa la carta, que reclama una respuesta estatal frente a las consecuencias de esta problemática.

Finalmente, la Comisión Episcopal pidió a los legisladores que asuman la responsabilidad de proteger a la población y eviten que el proyecto quede sin tratamiento. “Es tiempo de cuidar, es tiempo de legislar, es tiempo de actuar”, concluye el documento.